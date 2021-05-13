Врач опровергла мнение о том, что отказ от некоторых продуктов снижает риск рака

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что отказ от употребления конкретных продуктов не уменьшит опасность онкологии, а в некоторых случаях может ее увеличить.

В интервью «НСН» эксперт прокомментировала исследование немецких врачей, которые назвали красное мясо, колбасу, молоко, сахар и алкоголь продуктами, повышающими риск развития рака.

По мнению Королевой, отказ от мяса и спиртного не избавит от опасности онкологии. К вопросу следует подходить комплексно, так как причиной рака часто является совокупность факторов.

«Человек имеет генетическую предрасположенность, а может и не иметь ее. Когда он ведет неправильный образ жизни во всех смыслах, злоупотребляя не только алкоголем, но и фастфудом и другими продуктами, которые ведут к избыточной массе тела. Человек в таком случае обретает не только болезни сердечно-сосудистой системы, но и нарушение углеводного обмена и вытекающего отсюда сахарного диабета. Из ожирения вытекает 12 видов рака! Это подтверждено медициной. Причиной может быть и злоупотребление мясными продуктами у человека с уже имеющимися хроническими заболеваниями или с предрасположенностью к ним», — подчеркнула специалист.

Диетолог отметила, что отказ от конкретных продуктов наоборот может стать причиной ухудшения здоровья.

«Мы можем вести здоровый образ жизни во всех смыслах и любить при этом мясо. Контролируя стрессовые факторы, мы не получим никаких проблем. Кто-то может злоупотреблять алкоголем и доживет до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах. А кто-то повысит проблемы, исключив из своего рациона эти пять продуктов», — добавила врач.

Эксперт порекомендовала быть корректным в выборе питания, стараться вести здоровый образ жизни, избегать стрессов, поддерживать здоровую стройность и своевременно проходить медосмотры.