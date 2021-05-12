Ученые: регулярные тренировки привносят в жизнь смысл

В ходе нового исследования ученые обнаружили необычный и весьма полезный побочных эффект регулярных тренировок.

Физические нагрузки полезны для всего организма целиком, и для развития наших мышц в частности. Они укрепляют мозг и продлевают жизнь. В Journal of Behavioral Medicine опубликовано исследование, которое показало, что ежедневные физические нагрузки делают жизнь человека более осмысленной и целеустремленной. А это влияет на её качество.

Исследования проводили ученые из Гарвардского университета. Их внимание привлекли люди, которые в возрасте старше 50 лет продолжали регулярные тренировки. Было установлено, что эти нагрузки укрепляют ощущение смысла жизни, создавая для людей цель, ради которой они предпринимают определенные усилия. В результате создавался некий благотворный цикл, поскольку ощущение цели побуждало людей больше тренироваться, а тренировки, в свою очередь, делали эту цель более желанной.

Любопытно, что более раннее начало тренировок укрепляет целеустремленность в более поздние годы. Жизнь, подчиненная смыслу, приносит гораздо больше удовольствия, как показывают исследования.