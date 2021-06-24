Туристы оказались не готовы делать прививку ради отдыха на Кубани

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в августе поток туристов в Краснодарский край снизится на 15-34%.

«Расчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут приезжать на курорты края, специально для этого привившись (или, согласно последнему варианту – чтобы потратить первые дни отдыха на прививку в Сочи или Анапе) не оправдались», – говорится в заявлении АТОР. Если премиальным отелям еще удалось сохранить старые бронирования, то бюджетный сегмент просел.

При этом июнь в Краснодарском крае оказался самым успешным за весь постсоветский период. Этому, по словам экспертов, посодействовали закрытие зарубежья в связи с пандемией, акции Ростуризма с кэшбэком и отсутствие ковидных ограничений.