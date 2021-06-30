Половина россиян хотят стать космическими туристами, но большинство пугает цена вопроса

По данным опроса, проведённого в июле 2021 года компанией Zoom Market (результаты есть в распоряжении Sobesednik.ru), больше всего попасть в космос в качестве туристов мечтают жители столицы, а также Саратова и Томска.

В пятерку рейтинга также вошли Новосибирск и Владивосток. Далее следуют Екатеринбург, Петербург, Нижний Новгород, Казань и Красноярск.

Отмечается, что 52% жителей страны мечтают совершить путешествие в космос, но при этом 98% из них останавливает возможная цена такого приключения.

Почти три четверти (72%) опрошенных указали, что Роскосмос должен развивать космический туризм, при этом лишь 11% считают, что государству нужно вкладывать средства в развитие космического туризма в России. Большинство (91%) респондентов убеждены в том, что властям следует поддерживать частные российские компании, которые занимаются космическим туризмом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские космонавты на МКС могут остаться без скафандров – срок годности тех, что используются, истекает, а производство новых не могут согласовать уже три года.