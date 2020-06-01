Илон Маск ответил аплодисментами на твит Рогозина о российских олигархах и космосе
Маск ответил двумя эмодзи с аплодисментами на твит гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил двумя эмодзи с аплодисментами на твит гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который призвал российских олигархов-миллиардеров тратить деньги на развитие космических технологий.
👏👏— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021
В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал идеи главы SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой. «Народу нравится. Эффект "вау". На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода маркетолога. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», – заявил Рогозин.
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Рубрика: Общество