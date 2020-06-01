Илон Маск ответил аплодисментами на твит Рогозина о российских олигархах и космосе

В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал идеи главы SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой. «Народу нравится. Эффект "вау". На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода маркетолога. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», – заявил Рогозин.