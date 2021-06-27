"Город построенного коммунизма" Краснознаменск: Жизнь в ЗАТО, как она есть

Пробки на въезде

Но забор и КПП – это, конечно, не только плюсы. Наличие пропускного режима ведет к пробкам на выезде из города утром и на въезде в него вечером, так как, по своей сути, Краснознаменск является чуть отдаленным от столицы спальным районом, а львиная доля жителей (та, что не служит в армии) трудится именно в Москве. Сами представьте, ты выбрался из столицы, преодолев все ее многокилометровые пробки, добрался до городка и… легко можешь простоять в пробке на КПП еще 15-30 минут. А уж если дело связано с учениями у военных, то и дольше. К счастью, они случаются не так часто – пару раз в год.

Отдельно скажу и про выписывание пропусков для тех, кто к тебе едет – друзья это, родственники или просто доставка чего-то. Замечу, для упрощения процедуры это должны быть граждане России и на автомобилях с российскими номерами (с иностранцами все гораздо сложнее). Для того, чтобы заказать пропуск, нужно прийти на КПП и оставить заявку, написанную от руки. Электронного варианта подачи заявки не существует, хотя жители уже давно его просят. Хорошо хоть, что, по негласным правилам, подача заявки происходит без очереди. А бывают они в бюро пропусков совсем немаленькие, и если вашим гостям не повезло, они могут провести в такой очереди для получения пропуска довольно длительное время. При этом разовый пропуск действует максимум пять дней, и его нужно продлевать, если родственники у вас задержались. А это значит – проходить все заново. И бюро пропусков расположены всего на двух КПП…

Творческая тусовка

Но давайте вернемся к плюсам. Слава спокойного места о городе разлетелась довольно широко, особенно по творческим кругам. И многие артисты не стесняются жить либо в городе, либо рядом с ним, чтобы иметь возможность пользоваться его благами. В Краснознаменске последние годы жизни провел, к сожалению, уже покойный актер Алексей Булдаков, по соседству живут Тарзан и Наташа Королева, бывают в городе Эдгард Запашный и актер Олег Васильков, в свое время тут строил дом Кирилл Андреев из «Иванушек», а режиссер Максим Аксенов, ставший известным в команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта», стал местным жителем почти 20 лет назад.

«У меня есть привычка, все новые города, куда я приезжаю, сначала изучаю ногами, то есть, хожу, гуляю – то же сделал и в нашем городе, – рассказывал как-то Аксенов. – И с тех пор гуляю здесь регулярно – очень люблю пройтись из одного конца Краснознаменска в другой, зачастую даже, если куда-то надо, обхожусь без автомобиля. Идешь, смотришь по сторонам, дышится легко… Красота! Вот этим город и зацепил – уютностью, компактностью и атмосферой».

«Краснознаменск мне очень понравился: совсем близко от Москвы, тихий, уютный, закрытый, можно спокойно гулять в любое время суток, совершенно не опасаясь за свою жизнь, – а это уже Кирилл Андреев. – Очень понравилась парковая зона рядом с озером, там где много скамеек. Любил посидеть там летним вечером, отвлечься от проблем».

Согласитесь, очень похожие слова. И под ними легко могут подписаться актеры Александр Пальчиков и Татьяна Лянник, певцы Ирина Тонева из «Фабрики» и Олег Сидоров, которые либо родились в городе, либо провели в нем детство и юность, приехав вместе с родителями-военнослужащими.

Неудивительно, что Краснознаменск слывет в округе лучшим местом для воспитания детей, ведь их без проблем можно отпускать гулять, не обязательно провожать в школу чуть ли не до выпускного, благо городок довольно компактен. В общем, все почти как во времена СССР по всей стране. «Город мамочек с колясками» – так говорят о Краснознаменске горожане. Что не удивительно, ведь днем город отдан именно им – основная масса жителей в Москве, а военнослужащие на службе или отдыхают после нее.

Но, пожалуй, более точное определение городу дал один из блогеров. Их с десяток лет назад пригласили для знакомства с городом. Дело было летом, а в это время года Краснознаменск наиболее красив, так как утопает в зелени. У многих даже возникает ощущение, что это курорт и где-то за углом море. Моря, конечно, нет, но есть озеро с шикарным пляжем, который нынешним летом напоминает Геленджик с его толпами народа.

Но вернемся к блогерам. Походили они тогда, посмотрели на мамочек с колясками, да пришли к выводу, что «Краснознаменск – это город построенного коммунизма». До такого, конечно, далеко – проблем хватает, но суть была уловлена верно.