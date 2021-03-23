Прощание с Владимиром Меньшовым
В Московском доме кино собрались сотни поклонников творчества Меньшова. На главной сцене у гроба жена, с которой он прожил в браке больше полувека, единственная дочь Юлия со своим супругом и дочерью.
Народный артист Дмитрий Харатьян несколько минут молча стоял у гроба, затем помолился и принёс соболезнования близким Меньшова, упал в ноги Вере Алентовой,, они обнялись.
Из дома кино Меньшова отвезли на отпевание, затем - на Новодевичье кладбище.
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Рубрика: Культура и ТВ