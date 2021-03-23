Прощание с Владимиром Меньшовым

Народный артист Дмитрий Харатьян несколько минут молча стоял у гроба, затем помолился и принёс соболезнования близким Меньшова, упал в ноги Вере Алентовой,, они обнялись.

Из дома кино Меньшова отвезли на отпевание, затем - на Новодевичье кладбище.