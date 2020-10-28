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Народный генерал: вдова Булдакова впервые рассказала, каким будет памятник актеру

Культура и ТВ
16:11, 28 октября 2020

Народный генерал: вдова Булдакова впервые рассказала, каким будет памятник актеру
кадр из фильма "Особенности национальной рыбалки"
кадр из фильма "Особенности национальной рыбалки"

Людмила Булдакова объявила конкурс на изготовление скульпторы мужа.

Актёру Алексею Булдакову, знаменитому по роли генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты», к весне установят памятник на его могиле на Троекуровском кладбище. Булдаков ушел из жизни 3 апреля 2019 года, а 26 марта 2021 года ему исполнилось бы 70 лет.

О своем желании увековечить память мужа вдова актёра Людмила Андреевна решила оповестить скульпторов через Sobesednik.ru.

Алексей Булдаков запомнился зрителям по роли генерала Иволгина (он же Михалыч)//фото: Global Look Press

– К весне, к годовщине ухода Лёши, я хочу установить ему памятник, – рассказывает Людмила Андреевна. – Своими идеями я поделилась с директором Гильдии актёров кино России Валерией Гущиной, Гильдия будет нам помогать.

Лера и Лёша много лет крепко дружили. Весть о его уходе стала для неё шоком.

Лерочка всегда небезучастна к заботам актёров и их близких. Как правильно сказала о ней одна актриса, Лера любит актёров и живыми, и мёртвыми. Спасибо ей за это.

Людмила Булдакова рассказала нам, каким она видит будущий памятник мужу.

Актер с женой Людмилой//фото: Global Look Press

– Прежде всего мне хочется, чтобы Лёшенька был словно живой – без пафоса, он этого не любил.

Для многих людей Алексей Иванович был прежде всего народным генералом, это надо  обязательно учесть при создании памятника, – считает Людмила Андреевна.

Сейчас я рассматриваю идею талантливого скульптора Григория Потоцкого, который первым отозвался помогать нам.

Григорий Потоцкий и одна из его работ: модель "Одуванчика", символа мира и доброты, установленного в Ульяновске//фото: личный архив Г.Потоцкого

Sobesednik.ru связался со знаменитым скульптором Григорием Потоцким, который поделился своими мыслями по поводу столь ответственной работы.

– Прекрасно, что в нашей стране есть люди, которые понимают: на кладбище тоже должно быть произведение искусства, – высказал нам своё мнение Потоцкий. – И прекрасно, что Людмила Андреевна объявляет тендер, даёт возможность разным художником сделать свои предложения.

Важно понимать, что жизнь актёра или художника – это духовная жизнь страны. Каждый из нас оставляет свой след: один в живописи, другой в камне, третий в кадре. Это то, что останется после нас. Образ генерала, сыгранный Алексеем Булдаковым, очень глубоко отражает наше время, эпоху, в которой мы все оказались, – рассуждает скульптор. – Вообще-то Иволгин – это лицо времени. Он такой, какой он есть. В этом персонаже собрана вся боль и драма эпохи. В этой роли есть образ большой сатиры, что делает её очень значительной и запоминающейся.

Григорий Потоцкий и актриса Наталья Андрейченко на открытии памятника Матери Терезе//фото: личный архив Г.Потоцкого

Но самое главное, – считает Григорий, – что несмотря на лёгкую иронию, за этой ролью стоит глубокий патриотизм и величие нашей страны. Да, мы такие! И мы не пропадём! С удовольствием возьмусь за исполнение этой работы по той причине, что мне важно видеть благодарность жены мужу, которая хочет запечатлеть его в художественном произведении.

Григорий Потоцкий поделился с Sobesednik.ru своим замыслом памятника Алексею Булдакову.

– Вижу генерала, проходящего сквозь гранитную стену, которая символизирует наше непростое время. Быть сегодня военным, тем более генералом, нереально сложно. Поэтому они и проходят сквозь эти стены во имя нас.

Алексей Булдаков в роли генерала Иволгина//фото: скриншот кадра из фильма

Теги: #Знаменитости #Кино #Троекуровское кладбище #новости звезд #Булдаков

Рубрика: Культура и ТВ

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кадр из фильма "Особенности национальной рыбалки"

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