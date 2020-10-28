Народный генерал: вдова Булдакова впервые рассказала, каким будет памятник актеру

Людмила Булдакова объявила конкурс на изготовление скульпторы мужа.

Актёру Алексею Булдакову, знаменитому по роли генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты», к весне установят памятник на его могиле на Троекуровском кладбище. Булдаков ушел из жизни 3 апреля 2019 года, а 26 марта 2021 года ему исполнилось бы 70 лет.

О своем желании увековечить память мужа вдова актёра Людмила Андреевна решила оповестить скульпторов через Sobesednik.ru.

Алексей Булдаков запомнился зрителям по роли генерала Иволгина (он же Михалыч)//фото: Global Look Press

– К весне, к годовщине ухода Лёши, я хочу установить ему памятник, – рассказывает Людмила Андреевна. – Своими идеями я поделилась с директором Гильдии актёров кино России Валерией Гущиной, Гильдия будет нам помогать.

Лера и Лёша много лет крепко дружили. Весть о его уходе стала для неё шоком.

Лерочка всегда небезучастна к заботам актёров и их близких. Как правильно сказала о ней одна актриса, Лера любит актёров и живыми, и мёртвыми. Спасибо ей за это.

Людмила Булдакова рассказала нам, каким она видит будущий памятник мужу.

Актер с женой Людмилой//фото: Global Look Press

– Прежде всего мне хочется, чтобы Лёшенька был словно живой – без пафоса, он этого не любил.

Для многих людей Алексей Иванович был прежде всего народным генералом, это надо обязательно учесть при создании памятника, – считает Людмила Андреевна.

Сейчас я рассматриваю идею талантливого скульптора Григория Потоцкого, который первым отозвался помогать нам.

Григорий Потоцкий и одна из его работ: модель "Одуванчика", символа мира и доброты, установленного в Ульяновске//фото: личный архив Г.Потоцкого

Sobesednik.ru связался со знаменитым скульптором Григорием Потоцким, который поделился своими мыслями по поводу столь ответственной работы.

– Прекрасно, что в нашей стране есть люди, которые понимают: на кладбище тоже должно быть произведение искусства, – высказал нам своё мнение Потоцкий. – И прекрасно, что Людмила Андреевна объявляет тендер, даёт возможность разным художником сделать свои предложения.

Важно понимать, что жизнь актёра или художника – это духовная жизнь страны. Каждый из нас оставляет свой след: один в живописи, другой в камне, третий в кадре. Это то, что останется после нас. Образ генерала, сыгранный Алексеем Булдаковым, очень глубоко отражает наше время, эпоху, в которой мы все оказались, – рассуждает скульптор. – Вообще-то Иволгин – это лицо времени. Он такой, какой он есть. В этом персонаже собрана вся боль и драма эпохи. В этой роли есть образ большой сатиры, что делает её очень значительной и запоминающейся.

Григорий Потоцкий и актриса Наталья Андрейченко на открытии памятника Матери Терезе//фото: личный архив Г.Потоцкого

Но самое главное, – считает Григорий, – что несмотря на лёгкую иронию, за этой ролью стоит глубокий патриотизм и величие нашей страны. Да, мы такие! И мы не пропадём! С удовольствием возьмусь за исполнение этой работы по той причине, что мне важно видеть благодарность жены мужу, которая хочет запечатлеть его в художественном произведении.

Григорий Потоцкий поделился с Sobesednik.ru своим замыслом памятника Алексею Булдакову.

– Вижу генерала, проходящего сквозь гранитную стену, которая символизирует наше непростое время. Быть сегодня военным, тем более генералом, нереально сложно. Поэтому они и проходят сквозь эти стены во имя нас.