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Где в Крыму отдохнуть без толпы отпускников? Советы эксперта

Наши читатели интересуются, куда податься желающим посетить Крым и при этом провести отпуск в тишине и спокойствии

Фото: Global Look Press
В июле едем с друзьями отдыхать в Крым. В этом году полуостров будет переполнен туристами, а я не люблю, когда на пляжах толпы. Хочется спокойного и даже уединенного отдыха, готовы рассмотреть самые скромные условия размещения и палатки, только бы поменьше отдыхающих. Подскажите конкретные места, куда можно отправиться.
Вадим, Брянск.

О самых незагруженных крымских направлениях и о локациях, от которых в этот сезон лучше воздержаться, если вы не любите толкотню, рассказывает Инна Деняк, директор «Крымской компании путешествий»:

– Скопления людей этим летом будут практически везде. Президент поставил задачу Крыму принять 10 миллионов туристов, но полуостров маленький для такого количества отдыхающих, и люди доберутся до самых дальних локаций.

Самые загруженные и свободные пляжи Крыма

Наименее загруженный регион – северо-западный Крым. Это Черноморский район и поселки Оленевка, Окуневка, Стерегущее, Межводное. Инфраструктура там откровенно хуже, чем в развитых курортных регионах, сертифицированных отелей нет, есть в лучшем случае гостевые домики. В этом регионе существует проблема с пресной водой (ее там просто нет), вода поставляется, и мыться придется в определенные часы по графику. В северо-западный регион добираться дольше и сложнее, он расположен на большом расстоянии от основных транспортных развязок – аэропорта и Керченского моста.

Восточное побережье очень загружено, там находится Керченский мост. Люди, приезжающие в Крым на своих автомобилях, остаются отдыхать в близлежащих населенных пунктах. Но если вы рассматриваете дикий отдых в палатках при полном отсутствии инфраструктуры, то можно проехать дальше, на Азовское побережье Крыма, и выбрать, например, поселок Щелкино: там есть хоть какая-то цивилизация.

Самый загруженный регион Крыма – однозначно южное побережье от Севастополя до Судака. В Мисхоре, Ялте, Рабочем уголке в Алуште, в Малореченском, Рыбачьем, Морском, в Севастопольской зоне будет просто не протолкнуться.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Где в Крыму отдохнуть без толпы отпускников?».

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