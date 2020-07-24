"Надо турок поддержать баблом, не своих же кормить": в сети дискутируют об открытии турецких курортов

В Ассоциации туроператоров России отметили, что россияне начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции. Как известно, с 22 июня возобновлено авиасообщение с этой страной, и наши туристы предпочли отдых там отечественному.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Это ещё не массовое явление и статистика не показательная, так как прошло слишком мало времени. Но туристы всерьёз заинтересовались данным вопросом.

В сети тенденцию принялись активно обсуждать. И поспорить тут действительно есть о чём.

«Я вот ни разу не был в Турции, но хочу съездить и сравнить с нашими курортами. Правда, уже не в этом году», – рассказывает читатель свою историю.

«Правильно, надо турок поддержать баблом, не своих же кормить. Вот и весь патриотизм…» – иронизируя, призывает ехать на наш юг россиянин.

«Какое отношение качество отдыха имеет к патриотизму?» – сразу же уточняют у него. И понятно, что это только начало.

«Да, действительно, хотелось бы знать, где патриотизм наших отечественных организаторов курортов», – летит ещё одна шпилька в наш юг.