"Надо турок поддержать баблом, не своих же кормить": в сети дискутируют об открытии турецких курортов
Туристы начинают задумываться о замене отдыха на российском юге в пользу турецких берегов
В Ассоциации туроператоров России отметили, что россияне начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции. Как известно, с 22 июня возобновлено авиасообщение с этой страной, и наши туристы предпочли отдых там отечественному.
«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Это ещё не массовое явление и статистика не показательная, так как прошло слишком мало времени. Но туристы всерьёз заинтересовались данным вопросом.
В сети тенденцию принялись активно обсуждать. И поспорить тут действительно есть о чём.
«Я вот ни разу не был в Турции, но хочу съездить и сравнить с нашими курортами. Правда, уже не в этом году», – рассказывает читатель свою историю.
«Правильно, надо турок поддержать баблом, не своих же кормить. Вот и весь патриотизм…» – иронизируя, призывает ехать на наш юг россиянин.
«Какое отношение качество отдыха имеет к патриотизму?» – сразу же уточняют у него. И понятно, что это только начало.
«Да, действительно, хотелось бы знать, где патриотизм наших отечественных организаторов курортов», – летит ещё одна шпилька в наш юг.
«Ух, натовские прихвостни, не хотят есть загаженную мухами шаурму, есть "уху" из килек в томате из грязных тарелок, купаться в экскрементах, – рассказывает о сервисе нашего юга читатель. – У меня вообще такое впечатление, что наши курорты делают всё возможное, чтобы туристы к ним не ездили. Сервис ненавязчив, цены бешеные. Плюс за дорогу заплати».
«Новость не удивительна. Отечественный турбизнес в основной своей массе неконкурентоспособен. Тройные цены за отсутствие сервиса, типа спрос же и так большой, нафига шевелиться. При любой доступной альтернативе туристы бегут с нашего юга», – раскладывает все по полочкам москвич.
«Только больной поедет на отечественный курорт за годовую зарплату бизнесмена. Уж лучше отдохнуть в Турции, чем считать деньги в России! Даже Валерия с Пригожиным отдыхают не в России, у них денег не хватает. Медведев тоже неизвестно, где загорал, в России его на отдыхе не замечали», – проходится через иронию по нашему югу петербуржец.
«Пусть россияне обратят внимание на статистику по количеству заболевших на 1 тысячу населения в Турции – 64,6 и в России – 36,6… Рискуют!!!» – считает читатель.
«Ну и что? Россияне вообще всю жизнь рискуют, прямо с момента рождения, и до самой смерти», – парируют ему.
«А я рад, что часть желающих уедет с нашего побережья… Меньше народа – больше кислорода!» – находят в новости позитив любители отечественных курортов.
«Да, патриоты выбирают турецкое, чтобы не сильно загрязнять отечественные пляжи», – иронизирует россиянин.
«Не понимаю фанатов Турции. Столько стран в мире, а они все в Турцию каждый год ездят. Скучно же…» – завершает дискуссию глубокой мыслью читатель.