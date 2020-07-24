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Что нужно знать, если вы собираетесь в Турцию прямо сейчас

Sobesednik.ru публикует подробную инструкцию для туристов

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Фото: @Pixabay

Документы и справки

Если вы не делали прививку и не болели ковидом, нужно сделать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в Турцию. Обратите внимание - не до вылета!

Вакцинированные делать ПЦР-тест перед поездкой не обязаны. Они могут предъявить сертификат о вакцинации на английском языке с QR-кодом как в электронном, так и распечатанном виде. Прививка должна быть сделана минимум за 14 дней до въезда.

Переболевшим нужно иметь тест на антигены с отрицательным результатом на английском языке, сделанный в последние 48 часов.

Внимание: детям до 6 лет справки и ПЦР-тесты не нужно делать.

Декларацию о здоровье и страховку в Турции не требуют.

Анкета для Турции

С 15 марта 2021 года все пассажиры должны заполнить форму на сайте Турецкого Министерства Здравоохранения в течение 72 часов до начала поездки для получения HES-кода, который понадобится в стране, если турист будет перемещаться внутри страны или посещать торговые центры.

Форма находится на сайте register.health.gov.tr . Заполоняете форму, распечатываете или загружаете ее в смартфон или планшет.

Наличие формы проверяет авиакомпания, посадка на борт без нее запрещена.

Анкета для России

До возвращения на родину турист должен заполнить анкету для приезжающих в РФ. Это нужно сделать до посадки в самолет.

Файл с заполненной анкетой нужно будет предъявить с телефона или в распечатанном виде на санитарном контроле перед посадкой в аэропорту.

Тесты по прилету

По прилету в Россию нужно сдать два теста ПЦР. Первый - в первые трое суток после прибытия, второй - через день после первого.

Результаты нужно подгрузить в анкету на сайте госуслуг.

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