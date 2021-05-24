"Да куда ты денешься? Улыбнёшься и пойдёшь искать хибарку": Дмитрий Журавлёв о южном турбизнесе

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российские курорты Чёрного моря максимально загружены. Причиной тому стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также «нехватка отелей современного уровня».

По словам главы Ростуризма, в ближайшие годы планируется существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах.

– Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах, – объяснила чиновница.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что цены на отдых в регионе очень высокие, а их рост может остановить только конкуренция.

Sobesednik.ru обсудил подтекст заявления Кондратьева и «подводные камни» для смелых планов Ростуризма с генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлёвым.

– Почему в таком туристически востребованном регионе – такая нехватка отелей современного уровня при очень высоких ценах на отдых?

– Именно поэтому. Зачем строить новые отели, если старые приносят огромные прибыли? Местный бизнес минимизирует свои затраты, вместо того, чтобы их увеличивать. Надо бы строить новые отели, чтобы получить новую прибыль. Но вдруг откроют иностранные курорты, и произойдёт «недозагрузка» Черноморского побережья? А сейчас можно, практически не вкладываясь, спокойно получать сверхприбыль.

Я этих людей ни в чём не обвиняю: для бизнеса главное – прибыль. Просто это такой «тактический» бизнес, который про завтрашний день не очень понимает. Не потому, что глупый, а просто не может рассчитать, откроют Турцию и Египет в обозримом будущем или не откроют. Тогда зачем рисковать и вкладываться?