"Да куда ты денешься? Улыбнёшься и пойдёшь искать хибарку": Дмитрий Журавлёв о южном турбизнесе

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российские курорты Чёрного моря максимально загружены. Причиной тому стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также «нехватка отелей современного уровня».
По словам главы Ростуризма, в ближайшие годы планируется существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах.
– Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах, – объяснила чиновница.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что цены на отдых в регионе очень высокие, а их рост может остановить только конкуренция.
Sobesednik.ru обсудил подтекст заявления Кондратьева и «подводные камни» для смелых планов Ростуризма с генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлёвым.
– Почему в таком туристически востребованном регионе – такая нехватка отелей современного уровня при очень высоких ценах на отдых?
– Именно поэтому. Зачем строить новые отели, если старые приносят огромные прибыли? Местный бизнес минимизирует свои затраты, вместо того, чтобы их увеличивать. Надо бы строить новые отели, чтобы получить новую прибыль. Но вдруг откроют иностранные курорты, и произойдёт «недозагрузка» Черноморского побережья? А сейчас можно, практически не вкладываясь, спокойно получать сверхприбыль.
Я этих людей ни в чём не обвиняю: для бизнеса главное – прибыль. Просто это такой «тактический» бизнес, который про завтрашний день не очень понимает. Не потому, что глупый, а просто не может рассчитать, откроют Турцию и Египет в обозримом будущем или не откроют. Тогда зачем рисковать и вкладываться?
А наши курорты, конечно, переполнены, они и в советское время были переполнены. Просто в какой-то момент уровень жизни настолько упал, что всем стало не до курортов. А как только начал подниматься, они снова переполнились.
– Низкое качество и высокие цены – сознательная политика южного турбизнеса на протяжении многих лет?
– Это наиболее эффективная с их точки зрения политика. Я сам был объектом, так скажем, этой политики. Я люблю Крым, люблю туда ездить. Но в последнее время я решил, что моего чувства юмора для этого уже не достаточно.
Главный тезис отельера: я тут одна, а вас тут много. Это такая «советская продавщица».
– Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в интервью РИА Новости, что цены на отдых в регионе «очень высокие». По его мнению, их рост может остановить только конкуренция, для развития которой необходимо улучшать саму сферу внутреннего туризма. Кто в таком случае туристический монополист в регионе, кому принадлежит региональный турбизнес?
– Понимаете, когда он говорит о конкуренции – он говорит о том, что предложение будет превышать спрос. Теоретически, конкуренция в регионе есть и сейчас. Но когда спрос заведомо превышает предложение – какая тут может быть конкуренция? Даже если мы поделим по одному отелю на собственника, ничего не изменится.
Конкуренция нужна, с этим тезисом трудно спорить. Но конкуренция начинается не тогда, когда много собственников, а когда много мест в отеле. И много собственников тоже надо, иначе монополия выставит монопольные цены. Но так же верно и то, что все места заведомо заняты.
– Заявление губернатора Кондратьева – уход от вопроса?
– Оно не точное. Не знаю, это просто неточность или он сознательно решил «не обострять».
– Кому принадлежит турбизнес в регионе?
– По-моему, местным бизнесменам и местному правительству. Раньше всё это принадлежало краевому совету профсоюзов. А потом распределялось местной властью между бизнесменами: кого назначили миллионером, тот и будет.
– То есть, среда в регионе по определению не конкурентная?
– Всё, что творилось в 90-е, было по определению неконкурентным. Всё только называлось «приватизацией», а по сути было раздачей. Советский человек получал свои 150 в месяц, какая могла быть «конкуренция»? Представляю себя в 90-х годах, пытающегося купить отель. На какие шиши?
При этом к приватизации 90-х заведомо не подпускали иностранный капитал. Это было прописано прямым текстом в документах о приватизации. И заводы, и нефтяные вышки, и отели – всё так и покупалось, безо всякой конкуренции
– Коррупция и клановые связи как-то влияют на цены и качество туристического бизнеса в Краснодарском крае?
– Чтобы давать взятки, их надо сначала с кого-то взять. Факт коррупции всегда повышает стоимость любой услуги. За коррупцию всё равно расплачивается конечный потребитель.
– Ещё о конкуренции. В регионе могут появиться какие-то новые игроки?
– Могут. Это иллюзия, что нет денег. Самая большая проблема – что нет точек, куда эти деньги можно эффективно вкладывать. Я уверен, что желающих вложиться в южную столицу страны достаточно. Вопрос в том, чтобы инвестклимат был хороший. Чтобы твои деньги гарантированно оставались твоими, а не оказались через некоторое время чьими-то ещё.
Это главная проблема в России, Краснодар в этом смысле не лучше и не хуже других. Там просто есть что инвестировать. И эта проблема стоит острей. Инвестиционный климат – это, в первую очередь, точность процедур, система гарантий для инвестора. А Россия – страна сложных законов. Это отпугивает.
Структура южных кланов – это та дополнительная региональная карта, которая присовокупляется к общей сложной инвестиционной ситуации по стране. Игрок должен приходить сюда с чем-то. Он может прийти и «сверху», с федеральной поддержкой. Но вспомните, как один из предыдущих губернаторов края заявил: «Вам тут не Россия!».
– Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ближайшие годы планируется существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах. Удастся ли осуществить эти планы?
– Вопрос: как? Госпрограмма, по которой будет строить государство? Госпрограмма, по которой будет строить не государство? Снижение налогов для тех, кто будет строить гостиницы? Строить гостиницы, безусловно, нужно. Сколько – не берусь судить. Всё зависит не только от количества мест, но и от цен на них. Хотят сделать много дешёвых или много дорогих гостиниц? А строймощностей хватит?
И где мы будем ставить гостиницы, если говорить даже не о площади, а о фановых трубах, водных трубах? Если мы поставим много-много гостиниц, а трубы будут те же, что при товарище Сталине, повторится ситуация, как в Крыму, когда в гостиницах висят предупреждения «пожалуйста, не пользуйтесь ванной».
– Придётся модернизировать инфраструктуру?
– Всю. И разумно сначала сделать это, а потом строить отель. Поставили вы «Рэдиссон» посреди Сочи – а вода там только на первом этаже. Потому что при высоком давлении старые трубы просто разорвутся, а при низком отель просто не сможет закачать воду.
– Если нужны такие затраты, стоит ли ожидать вливания в регион федеральных средств, сравнимого с Сочинской олимпиадой?
– Утверждать ничего не могу. Но в России заявления подобные заявлению губернатора Краснодарского края делаются тогда, когда ожидаются федеральные деньги – мечта любого региона и отрасли.
Но, хорошо – дали денег. А строительные мощности и инфраструктура? Это в Америке, если у тебя есть деньги, всё доставят хоть с другого конца света. Это в Америке – избыток мощностей. А мы – страна дефицита. У нас лишних мощностей в строительстве не было с 1917 года. Так что это будет очень непростая задача, надо будет думать.
А столько, сколько дали на Олимпиаду, в этот раз не дадут. Олимпиада была ещё и политическим событием. А сейчас придётся очень уговаривать Минфин: нужны деньги на новые отели. А Минфин скажет: нужны, только отели приносят прибыль, так что пусть эти отели строят те, кому эта прибыль пойдёт. Минфин – не благотворительная фирма, а «собака при бюджете». Так что тут будет много вопросов, будет очень непросто.
А где ставить отели? Я жил в отеле в Сочи лет 8 назад, и бассейн был на крыше соседнего отеля. Теперь, я думаю, там стало ещё плотнее.
– Допустим деньги дали, пусть даже не как на Олимпиаду, и местным властям приходится их осваивать. Как они себя поведут – будут честно стараться или найдут способ сделать по минимуму?
– А зачем вы противопоставляете? Сначала будут честно стараться, а потом будут решать «по минимуму». Это обычная для российского чиновника схема. Построить отели удастся. Хотя в заявленные объёмы и в спрос на них я не верю. И не верю в такие строительные мощности. Но сколько-то отелей построят, и на них трубы хватит. А на сколько-то – нет. Главное, чтобы не вышло так, что отель стоит, но главная форма ирригации у нас – это канава, так что, извините, воды нет.
Вообще, Сочи – это изначально множество посёлков. Юридическое единство они получили совсем недавно. А мы уже хотим сделать из Сочи мировой курорт. Это национальная черта – лёгких путей мы не выбираем.
Я уж не говорю о культуре обслуживания, которая не зависит от денег и количества мест. В общем, после гостиниц придётся ставить трубы. И тут может «жаба задавить», потому что гостиница приносит прямую прибыль, а трубы – нет.
– Будет какое-то количество гостиниц со слабенькой струйкой воды на первых этажах?
– Ну, не до такой степени, так туда никто не поедет жить. Но что будут пытаться сдать систему с недостаточным давлением воды и заселить туда отдыхающих – вполне допускаю.
– Чего ждать россиянам от курортов Черноморья в этом году и в ближайшие годы?
– В этом году, я думаю, цены будут расти, а качество услуг, в лучшем случае, не изменится. Но как только где-то начнут открывать новые отели, это не то чтобы снизит цены, но заставит отельеров как-то поворачиваться.
Васильев Николай
Теги: #Краснодарский край, #туризм, #красно, #Тарифы и цены
Рубрика: Туризм