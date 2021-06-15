Бегишев Сергей
Сегодня, в 12:26

"Ждем всех на Белом море!" В Сети обсуждают, как избежать толкучки на курортах

Руководитель Ростуризма накануне сообщила, что российские курорты Черного моря перегружены

Фото: Global Look Press

Россияне смотрят веб-камеры и не видят толкучки на пляжах

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские курорты Черного моря загружены максимально. Причиной такого ажиотажа стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватка отелей современного уровня, уточнила она. Из-за этого в ближайшие годы хотят существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах.

«Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах», - объяснила Догузова в интервью «Известиям».

Россиянам после такой информации только и остается, что комментировать ее в соцсетях, так как отдых в отелях Турции и Египта по-прежнему закрыт.

«Ждём всех на Белом море! Здесь места много и свободно!» – приглашает россиянин в родные края. 

«Нет, лучше к нам! На южном берегу моря Лаптевых тоже свободно», – зазывает читатель на другой «курорт».

«Это как так? Со времен СССР коечный фонд черноморского побережья увеличился в разы, а население уменьшилось в разы. Откуда перегрузка-то?» – удивляется москвич.

«Что толку от отелей, если вечером на набережной некуда сходить?» – вопрошает в воздух студент.

«Короче говоря лучше туда не ехать, чтобы не лежать друг на друге как шпроты в банках. Откройте Турцию!» – звучит крик в никуда.

«Не откроют до сентября, пока наш сезон не кончится», – иронизируют ему в ответ.

«Лежу на пляже в Геленджике. Людей не много. Бывало и больше. Эта дама из Ростуризма, похоже, в своём каком-то мире живёт. Проехала бы по курортам и посмотрела реально, что нужно. А то несёт чушь всякую. А воз и ныне там. Как было 30 лет назад, так и всё осталось», – удивился новости турист из Геленджика.

«Вы правы, думаю, дама из Ростуризма больше про Мальдивы знает. Открыл веб-камеры в Туапсе, Алуште, Сочи… Везде пусто на пляжах!» – не понял, где отыскали толпы сотрудники Ростуризма. 

«Не знаю, как сейчас там на пляжах, камеры камерами, но и вода ещё позавчера была 14 градусов в Крыму, вот сегодня до 19 в Алуште. Нафиг такое купание! А так, в ковидном 2020-м, в августе народу в Адлере было столько, что если рано не вставать, то и место на пляже проблематично было найти», – рассказывает в конце дискуссии любитель теплого моря.

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Шоу-бизнес 11 минут назад

"Покупал на черный день": Кортнев лишился квартиры из-за ковида

Спорт 19 минут назад

Автоматчики, кордоны, "меню подушек": Как живется сборной РФ на Евро

Культура и ТВ 1 час назад

Зеркальный лабиринт культуры

Шоу-бизнес 2 часа назад

Поход в загс не состоится, свадьба – может быть: Моргенштерн хочет десять детей

Шоу-бизнес 3 часа назад

Владимир Фриске: "Моя единственная мечта – увидеть внука и все ему рассказать"

Спорт 4 часа назад

Букмекеры ставят на наших: сегодня состоится игра сборной России против Финляндии

Спорт 4 часа назад

"Артем, хватит болтать!" Дзюбу призвали не обвинять партнеров в поражении, а забивать голы

Культура и ТВ 7 часов назад

Сталин + Бузова = касса

Шоу-бизнес 12 часов назад

Что стало с джипом Ефремова и фургоном Захарова?

Культура и ТВ 13 часов назад

"В Малом выступает Клава Кока": Как общественность расценила Бузову во МХАТе

Спорт 13 часов назад

Очереди, футболки по 7000 рублей и туалет-автобус. Как устроена главная фан-зона Санкт-Петербурга (фото)

Спорт 16 часов назад

Роналду стал первым футболистом, сыгравшим в пяти турнирах чемпионата Европы

Культура и ТВ 16 часов назад

"Для роли Сталина сбрею бороду": Никита Джигурда сыграет советского диктатора в кино

Шоу-бизнес 17 часов назад

Александра Ребенок: В моей жизни все происходит в режиме "экспресс"!

Туризм 19 часов назад

На любой вкус и кошелек: Куда отправиться за новыми впечатлениями в России

Спорт 20 часов назад

"Ад в прямом эфире": болельщики разнесли Бузову и Губерниева за конфликт в студии

Культура и ТВ 21 час назад

Роксана Бабаян раскрыла неожиданную деталь отпевания Михаила Державина

Культура и ТВ 22 часа назад

"Не как у Волчек": Сафронов рассказал о проблемах с памятником Трушкину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика