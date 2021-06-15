"Ждем всех на Белом море!" В Сети обсуждают, как избежать толкучки на курортах

Россияне смотрят веб-камеры и не видят толкучки на пляжах

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские курорты Черного моря загружены максимально. Причиной такого ажиотажа стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватка отелей современного уровня, уточнила она. Из-за этого в ближайшие годы хотят существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах.

«Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах», - объяснила Догузова в интервью «Известиям».

Россиянам после такой информации только и остается, что комментировать ее в соцсетях, так как отдых в отелях Турции и Египта по-прежнему закрыт.

«Ждём всех на Белом море! Здесь места много и свободно!» – приглашает россиянин в родные края.

«Нет, лучше к нам! На южном берегу моря Лаптевых тоже свободно», – зазывает читатель на другой «курорт».

«Это как так? Со времен СССР коечный фонд черноморского побережья увеличился в разы, а население уменьшилось в разы. Откуда перегрузка-то?» – удивляется москвич.

«Что толку от отелей, если вечером на набережной некуда сходить?» – вопрошает в воздух студент.

«Короче говоря лучше туда не ехать, чтобы не лежать друг на друге как шпроты в банках. Откройте Турцию!» – звучит крик в никуда.

«Не откроют до сентября, пока наш сезон не кончится», – иронизируют ему в ответ.

«Лежу на пляже в Геленджике. Людей не много. Бывало и больше. Эта дама из Ростуризма, похоже, в своём каком-то мире живёт. Проехала бы по курортам и посмотрела реально, что нужно. А то несёт чушь всякую. А воз и ныне там. Как было 30 лет назад, так и всё осталось», – удивился новости турист из Геленджика.

«Вы правы, думаю, дама из Ростуризма больше про Мальдивы знает. Открыл веб-камеры в Туапсе, Алуште, Сочи… Везде пусто на пляжах!» – не понял, где отыскали толпы сотрудники Ростуризма.

«Не знаю, как сейчас там на пляжах, камеры камерами, но и вода ещё позавчера была 14 градусов в Крыму, вот сегодня до 19 в Алуште. Нафиг такое купание! А так, в ковидном 2020-м, в августе народу в Адлере было столько, что если рано не вставать, то и место на пляже проблематично было найти», – рассказывает в конце дискуссии любитель теплого моря.