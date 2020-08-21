Алексей Панин рассказал, как попасть из России в Европу во время коронавируса

Актер дал советы, основываясь на законе и личном опыте: недавно он без проблем сумел перебраться в Испанию.

Алексей Панин записал видео, в котором объяснил, как россияне, не нарушая правил, могут путешествовать по Европе в период пандемии, когда многие границы остаются закрытыми, и опроверг слухи о том, что сам он уехал в Испанию на ПМЖ.

– Это видео для тех, кто хочет узнать, как в период коронавируса попасть в Европу, – так 42-летний актер охарактеризовал свой ролик. – Для этого сначала вам нужно получить визу D, которая разрешает проживание в той или иной стране. Фактически это уже резиденция. То есть я являюсь резидентом Испании. Мне теперь нужно только собрать определенные документы здесь: электронную подпись, оформить прописку, и тогда я уже получу пластиковую карту (она служит фактическим подтверждением полученного вида на жительство в Испании, позволяет легально находиться в стране и свободно передвигаться по ЕС. – Прим. Sobesednik.ru).

Стоит отметить, что звезда фильма «Жмурки» в Испании уже обзавелся своим жильем, поэтому с пропиской у него скорее всего проблем не будет. Так же артист рассказал, кто именно помог ему получить заветную визу D.

– Мне, слава тебе Господи, помог ее сделать замечательный юрист, мой товарищ Сергей Лось, который проживает в Аликанте, – продолжает Панин. – Он много лет занимается этим вопросом. Он сам за вас собирает все документы, все оформляет, присылает вам. Вам остается только подать это все в консульство и ждать ответа. С момента подачи в консульство до одобрения прошло у меня чуть меньше месяца.

Алексей признался: несмотря на вид на жительство, напрямую из России в Испанию он не полетел. И дал несколько советов туристам, которые так же, как и он, хотят пересечь европейские границы в период пандемии.

– Мне предлагали полететь напрямую из Москвы в Барселону, – поясняет Панин. – Я рисковать не стал. Узнал, что некоторые… даже не некоторые, а большинство российских компаний продают билеты, а в последний момент отменяют рейсы. Предлагают вам полететь через несколько месяцев, а деньги возвращать отказываются.

Поэтому я полетел надежным путем – через Турцию. Огромные пересадки, тяжело, но стопроцентно.

Сначала рейс Москва-Анталия, потом 6-часовая пересадка… Пока ждал, сдал тест на коронавирус. В Европе он, главное, никому не понадобился. Это официальный тест. По большому счету это вытягивание денег из туристов, но сдавать тест никто не заставляет – это дело добровольное, стоит 35 евро.

С видом на жительство, с визой D вас спокойно пропускают в Германии, вас спокойно пропускают во Франции. И не просто пропускают, вас не сажают на карантин, вы просто спокойно проходите, как раньше, идете гуляете по городу, потом опять летите, куда вам нужно, – поясняет актер. – У меня был Берлин, потом Барселона. В Барселоне мне проверили температуру – и все.

Панин поделился впечатлениями от того, как в Европе соблюдают масочный режим.

– В Испании нужно носить маски, но опять это все больше такой формальный вопрос. В кафе все без масок, за рулем все без масок, – отметил Алексей.

Панин оценил и альтернативные маршруты для российских путешественников.

– Я знаю, что некоторые русские приезжают и с простой туристической визой, но это огромный геморрой, – считает актер. – Многие думают, что через Белоруссию удобно. Но через Белоруссию ехать не советую, потому что буквально два часа назад общались с нашими друзьями, которые проскочили через Украину, Белоруссию, Амстердам, но им выпили всю кровь. Слава Богу, у них были документы какие-то дополнительные, они как-то проехали.

Напоследок актер высказался относительно слухов о том, что он якобы покинул Россию навсегда.

– Меня все спрашивают, где моя дочка, – «рассекречивается» Алексей. – Моя дочка не имеет резиденции, и она в принципе не собиралась сюда приезжать на постоянное место жительства. Она учится в России, она не знает испанского языка и совершенно точно до совершеннолетия, пока не закончит школу, на ПМЖ она не приедет (Анне в октябре исполнится 12 лет. – Прим. Sobesednik.ru). Я в свою очередь тоже безвылазно здесь сидеть не буду. Я имею здесь уже квартиру, машину, но не оставлю свою дочь, свою маму. Я буду ездить туда-сюда.