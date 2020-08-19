Сбежавший в Испанию актер Алексей Панин готовится стать мойщиком машин. Фото

Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин наконец исполнил свою мечту и переехал в Испанию. Актера не устраивала жизнь в России, он активно критиковал родину и всеми силами стремился сменить место жительства.

Однако первые видео с чужбины, которые Алексей выложил Instagram, доказывают, что эмигрантская доля для Панина пока имеет горький привкус.

Едва прилетев в Испанию, Алексей озаботился приобретением нового авто. В выборе машины для передвижения по стране Панину помогла его соотечественница Анастасия.

– Она (машина. – Прим. Sobesednik.ru) офигенная! Я счастлив, как ребенок! – признается актер.

Актер настолько доволен компактным, но удобным автомобилем, который пригнала ему из Мадрида Настя, что в знак благодарности в каждом посте публикует ее прямой телефон. Девушка занимается автобизнесом, и Алексей ручается: ей можно доверять в вопросе покупки и аренды транспортных средств.

Для проживания Панин выбрал город Торревьеха – небольшую провинцию на берегу Средиземного моря. Но поселился российский актер отнюдь не в особняке и не в пятизвездочном отеле, а в обычной, невзрачной панельной пятиэтажке. Фолловеры актера, посмотрев кадры, снятые Паниным возле его нового дома, удивились, как грязно в Испании.

– А мусор там на улицах никто не убирает? – спросили подписчики.

Новоселье омрачилось неприятным инцидентом: не успел Панин толком обжиться на новом месте, как дверь его квартиры случайно захлопнулась. Ключи от замка по закону подлости остались внутри.

– Придется бить стекло, окно, – констатировал артист.

Правда, совсем не факт, что в Испании Алексей будет зарабатывать, работая по своей прежней профессии, то есть снимаясь в фильмах и сериалах.

– Кому ты там нужен! – больно ранят Панина подписчики его страницы в Instagram. – Бутылки пойдешь собирать или менять постельное белье за туристами?! На что ты еще-то, умник, годишься?!

Но Алексей уже доказал, что он и в Испании не пропадет.

– Осваиваю новую профессию мойщика машин, – пошутил Алексей, комментируя свои же собственные действия. Как раз в это время он взял водный пистолет на мойке самообслуживания и ловко обдал струей крышу своего нового беленького спорткара с испанскими номерами. – Я никогда в России этого не делал. Но теперь научился и знаю: если меня возьмет за горло костлявая рука голода, копейку всегда заработаю...