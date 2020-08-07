"Я свободен от полицейского государства": Панин закатил пьянку, покидая Россию

Алексей Панин готовится к эмиграции. Артист планирует перебраться в Испанию и на днях, по его словам, даже получил вид на жительство в этой стране. Своей радостью любимец публики поделился с подписчиками в Instagram.

О своем намерении уехать из России Панин заговорил еще весной. Объяснил он это тем, что ему не нравится политическая ситуация в его стране. А последней каплей стало голосование за поправки в Конституцию.

— Я точно уезжаю, — сказал 42-летний артист корреспонденту Sobesednik.ru в марте этого года. — Не могу в данный момент назвать конкретные сроки, так как есть определенные сложности. Я ведь не один переезжаю, а с ребенком, с мамой. Дочь счастлива, так как она прекрасно понимает, что происходит в России… Россия была на краю пропасти, а сейчас она уже в нее летит. Обратный отсчет уже пошел. Я не могу позволить своей дочери жить в этом полицейском государстве, расти среди вранья, хамства и быдла. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в нормальном, цивилизованном государстве.

По словам Панина, ему было наплевать, куда эмигрировать — лишь бы подальше от России. И вот, не прошло и полгода, как звезда фильма «Жмурки» продемонстрировал свой паспорт, в котором появилось заветное разрешение на долгосрочное проживание на территории Испании. Радости артиста в день получения вида на жительство, не было предела.

— Я даже вчера по такому случаю напился, — признался Алексей. — Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен. Ура!

Однако подписчики артиста усомнились в правдивости артиста. Они посчитали, что Панину на самом деле дали не вид на жительство, а просто визу, так как ВНЖ — это отдельный документ, а не просто отметка в паспорте.

— ВНЖ — это пластик. У вас — шенген на три месяца, — написал один из интернет-пользователей.

— Вот это поворот! ВНЖ уже в рашкин паспорт ставят, — отметил другой комментатор.

Однако Алексей объяснил, что на самом деле он всем продемонстрировал визу D, которая запрашивается гражданами других государств, планирующих пребывать в Испании больше, чем 90 дней. А сам вид на жительство он якобы получит уже в Испании.

— Карта ВНЖ выдается уже на месте, — пояснил артист.