Привет, Реджеп! Когда россияне смогут снова полететь в Турцию?

С 20 мая в Турцию смогут попасть медицинские туристы, которые проходят лечение (этот факт придется подтвердить договором с клиникой, оздоровительным центром) по направлениям: ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторым другим. Но и для них будет ряд ограничений: прилететь в страну они могут только через Стамбул и Анкару. Туристы обязаны предоставить справку об отсутствии коронавируса или пройти уже в Турции платный тест.

Может, и остальным туристам, которые купили путевки на популярные турецкие курорты, ждать осталось недолго, и уже в июне Турция откроется для массового туризма?

– Нет никакой ясности в этом вопросе, – комментирует Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). – Это напрямую будет зависеть от Роспотребнадзора и от взаимодействия Роспотребнадзора со Всемирной организацией здравоохранения. Потому что открытие границ и восстановление авиасообщения с разными странами будет зависеть от того, насколько ВОЗ считает нашу страну безопасной с точки зрения здоровья.

Будет ли справка об отсутствии ковид обязательной для всех туристов в сезоне-2020 также, как и для первых медицинских туристов, въезжающих в Турцию? Ведь то, что происходит сейчас, похоже на оттачивание системы.

– Совсем не факт, – говорит Майя Ломидзе. – Справка и иммунный паспорт сами по себе ничего не гарантируют. Вчера у человека ничего не было, сегодня он получил справку, а завтра где-то подхватил вирус.

Туркомпании приостановили продажу путевок в Турцию на этот сезон. Они возобновятся, когда заграницу «откроют». Какими будут цены, когда россияне смогут наконец удовлетворить отложенный спрос?

– Цены на ближайшие даты будут адекватны курсу рубля и себестоимости, – говорит Ломидзе. – Не знаю, что будет у авиаперевозчиков, но цена за размещение не будет мегавысокой.

Турецким отельерам нет никакого резона задирать ценник. Германия заявила, что собирается отказаться от отдыха в Турции, а это была вторая после России страна, граждане которой выбирают «берег турецкий» с его системой «все включено».

Между тем в Краснодарском и Ставропольском краях уже началось постепенное открытие санаторных курортов, где можно пройти лечение и оздоровление. Они заработают уже в начале июня.