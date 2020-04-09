Почему Россия не хочет возвращать тех, кто уехал из страны до Нового года

Застрявшие в разных странах соотечественники решением российских властей разделены на две категории: уехавшие после 1 января 2020 года и уехавшие раньше. Первых Россия решила возвращать, вторых – нет. «Невозвращенцы» недовольны и готовят петицию российским властям.

История с возвращением россиян из-за границы превращается в хроническую нервотрепку. Россия сначала вообще не могла определиться, что делать в ситуации прекращения авиаполетов. Потом консульства в разных странах стали придумывать какие-то свои формы учета желающих улететь на родину, осаждающих их стены и обрывающих телефонные линии. Потом из Москвы прозвучало заявление, что Россия приостанавливает репатриационные рейсы. Наконец, сообщили, что всё неправильно поняли: рейсы возобновили буквально через два дня, а соотечественникам для регистрации на них было предложено заполнить форму на портале «Госуслуги».

Однако во вторник выяснилось, что Росавиация (именно она сейчас занимается вывозом граждан), намерена эвакуировать только тех, кто покинул страну после 1 января 2020 года и дал о себе знать на сайте госуслуг. Последнее объясняется тем, что до этого Россия не очень понимала, кого вывозит (половину из возвращавшихся не могла идентифицировать). Теперь россияне должны дать согласие на передачу данных о себе и членах своей семьи в ФСБ, ФНС, МВД и еще несколько ведомств. Это вызывает определенное раздражение у многих из тех, кто остается за границей. Остаются за рубежом и граждане, у которых имеются определенные «грешки» по линии, например, налоговой службы или прокуратуры России. В этой ситуации выбор им может даться нелегко.

«Дата невозврата» 01.01.2020 вызывает гораздо больше вопросов и у законопослушных граждан. В сети уже создаются петиции в адрес правительства. Автор петиции на change.org Борис Керженцев называет такой подход «возмутительным и категорически недопустимым».

«Это абсурдное условие, нарушающее прямые конституционные и просто человеческие права, невозможно объяснить не чем иным, кроме как формальным бюрократическим подходом. Чем виноват перед своей страной человек, которому не повезло вылететь из нее 31 декабря или в любой другой день до начала 2020 года?!» – интересуется г-н Керженцев.

После нареканий в адрес «Аэрофлота», который некоторое время оставался единственной российской авиакомпанией, продолжавшей выполнять регулярные международные рейсы, и продавал билеты по высокой цене, Росавиация решила установить фиксированные тарифы на репатриационные рейсы. Из европейских стран теперь билет для «возвращенцев» будет стоить 200 евро, из «дальних» – 400. По сути это стоимость билета в оба конца. Имеющим на руках обратные билеты любой российской авиакомпании за перелет платить не нужно: Росавиация обещает, что перевозчики сами между собой разберутся.

В среду находящиеся за рубежом россияне стали сообщать о первых полученных ими выплатах от правительства России в качестве социальной помощи (на оплату жилья и еды). Суммы следующего порядка: на пять дней на двоих взрослых и одного ребенка 32000 рублей, другому зарегистрировавшемуся «упало» на карточку 14000 рублей на шесть дней.

Между тем общественное мнение в России такую социальную помощь оценивает по-разному. Одни соглашаются, что соотечественники за рубежом оказались в западне порой без средств к существованию. Другие предъявляют претензии, что в сложной ситуации руководство страны бросилось перечислять деньги тем, кто ежедневно купается в теплом море и часто самым нелестным образом высказывается о перспективах собственного двухнедельного карантина на родине, да и о родине в целом. Промониторив соцсети, Sobesednik.ru убедился, что среди остающихся на морях граждан особо много «короноскептиков», несмотря на то, что режим в этих странах сейчас строже, чем в России (на пляж ходить нельзя, нужно сидеть в помещении, иногда бывают трудности даже в том, чтобы выйти за продуктами).

Очевидно, в верхах решили учесть мнение «завистников» и не помогать ни тем, кто капитально осел в Европе, ни так называемым «зимовщикам», надолго улетающим пережидать суровую русскую зиму в страны, где в эти месяцы солнечно, беззаботно и океан с температурой около 30 (Таиланд, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка). Sobesednik.ru недавно писал, как строго их отчитала спикер МИД Мария Захарова, по сути усомнившись в их гражданстве. Судьба этих людей остается непонятной и подвешенной. Пока они надеются, что ситуация с коронавирусом в мире в ближайшее время уляжется и авиасообщение восстановится.