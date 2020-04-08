Обладатели билетов иностранных авиакомпаний смогут вернуться в РФ за €200-400

В Росавиации прошло очередное заседание рабочей группы, координирующей вывоз россиян домой из-за рубежа.

Как сообщается на сайте Минтранса, граждане РФ, желающие вернуться домой вывозными рейсами, смогут сделать это бесплатно только в случае, если у них есть билет российской авиакомпании.

«Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов», – указывается в сообщении. Отмечается, что для детей «предусмотрены скидки».

В случае, если на руках у пассажира есть билет российской авиакомпании, он сможет попасть на борт самолета бесплатно. При этом на вывозные рейсы будут приняты лишь россияне, выехавшие из страны позже 1 января 2020 года.

Формирование рейсов будет проходить по принципу «одна страна вылета – один российский регион или город прилета», что позволит «обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19». Те, кто заявились на рейс и не пришли на него, «должны понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределенный срок», указывается в сообщении Минтранса.

Подчеркивается, что график вывоза российских граждан формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в РФ. Это 500 человек для Москвы и 200 человек для региональных аэропортов в сутки.