В июне могут ввести новые правила по орнитологической безопасности полетов

Минтранс начал разрабатывать федеральные правила, содержащие конкретные указания по защите гражданской авиации от птиц.

Как отмечает «Интерфакс», на данный момент вопросы орнитологической безопасности полетов регулируются федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ», в которых меры по защите от птиц описаны только в общих чертах.

Сообщается, что новые правила могут ввести в июне 2020 года.

Вопрос орнитологического обеспечения полетов в России начали активно обсуждать после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле возле аэропорта Жуковский 15 августа 2019 года.

Напомним, самолет Airbus A321, следовавший из Москвы в Симферополь, врезался в стаю чаек, которые попали в оба двигателя авиалайнера. В результате ЧП никто не погиб, однако травмы получили несколько десятков человек.