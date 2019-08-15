Авария в Жуковском может поднять проблему орнитологического обеспечения полетов

Столкновение самолета Airbus A321 с чайками в Жуковском может поднять проблему орнитологического обеспечения полетов в России.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ), за июль 2019 года в России произошло 199 инцидентов с птицами, восемь из которых привели к проблемам.

В 2018 году Русская служба Би-би-си со ссылкой на Росавиацию сообщала о растущей проблеме столкновений самолетов с животными. По данным Росавиации, в 2012–2014 годах ежегодно происходило не менее 47 инцидентов, что «указыва[ло] на ухудшение состояния орнитологического обеспечения полетов». Российская отраслевая группа авиационной орнитологии в своих материалах также указывает на рост случаев толкновения с российскими самолетами: в 2009 году — 36, в 2017 — 1029.

Также Би-би-си отмечает, что Сергей Скуратов, глава «Уральских авиалиний», которые и осуществляли рейс, столкнувшийся сегодня в Жуковском со стаей птиц, поднимал проблему орнитологического обеспечения аэропортов на общем годовом собрании Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в начале декабря: «У самолета Airbus neo особый двигатель... Попала чайка — движка нет. Эти двигатели будут ремонтироваться только в шести коммерческих структурах в мире. И эти убытки могут быть несоизмеримы со стоимостью ремонта двигателя».

В столичных аэропортах на зданиях используют противопосадочные шипы, птиц также отпугивают с использованием биоакустического оборудования. Однако птицы достаточно быстро адаптируются к отпугивающим звукам, поэтому в аэропортах вынуждены использовать несколько видов сигналов.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Министерство экологии Подмосковья исключило версию столкновения A321 с птицами с подмосковных мусорных свалок.