Минэкологии Подмосковья исключает версию столкновения А321 с птицами со свалок

Мусорные свалки, привлекающие многочисленных птиц, не могли стать причиной жесткой посадки самолета в Подмосковье.

«Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета в Жуковском стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно», – передает «Интерфакс» слова министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.

15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на поле возле Жуковского после того, как столкнулся со стаей чаек. Комментируя просшествие, пользователи соцсетей указали на то, что причиной подобных инцидентов якобы могут быть переполненные подмосковные свалки, привлекающие большое количество птиц.

Куракин отметил, что ближайший полигон «Сафоново», который находится в 14 км от места происшествия, был закрыт в 2012 году. «Отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет, полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений», – сообщил он.

Чиновник также подчеркнул, что безопасность полетов является сферой ответственности аэропортовых служб и специализированных структур, подведомственных Росавиации. По его словам, в Минэкологии Подмосковья из этих организаций никто не обращался.