Орнитологи предлагают создать "паспорта аэропортов" после инцидента в Жуковском

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии (ОГАО) Сергей Рыжов предложил создать документ, учитывающий особенности каждого аэропорта, для предотвращения аварийных ситуаций, сообщают «Известия».

В «паспорте» необходимо учесть наличие полигонов и несанкционированных свалок, интенсивность взлетов-посадок и биологические факторы: наличие крупных водоемов, количественный и качественный состав птиц и характер растительности.

Руководитель ОГАО также предложил разработать индивидуальные программы обеспечения орнитологической безопасности. Используемое сейчас биоакустическое оборудование не может решить проблему, считает эксперт.

В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова, руководящем аэропортом Жуковский, сообщили, что аэродром сертифицирован по всем стандартам. Комплекс оборудования аэропорта включает установки, имитирующие звуки пернатых, предупреждающие об опасности, и крики хищных птиц, а также шумовые установки, отпугивающие птиц имитацией звуков выстрелов, и другие приборы.

Ранее Sobesednik.ru сообщил, что министерство экологии Подмосковья исключает версию столкновения самолета А321 с птицами со свалок.