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Загитова заработала в Дубае вдвое меньше партнера Навки

Гонорар олимпийской чемпионки в арабском турне получился самым скромным

Фото: wikipedia | Соцсети

Алина Загитова отдыхает в Дубае

На сайте Госзакупок появился договор на выступление Алины Загитовой в ледовом шоу «Спящая красавица». Легенда двух королевств”. Напомним, оно состоялось две недели назад в Дубае в рамках Дня России на выставке «Экспо».

Судя по договору с «Росконцертом», фигуристка увезла с Ближнего Востока 1,2 миллиона рублей - по 641 000 рублей за выступление. В 2019 году после 19 показов «Спящей красавицы» спортсменка получила 8 миллионов рублей (около 420 тысяч за показ). В арабской командировке ценник за выход оказался выше на треть.

 При этом, другой участник шоу - Петр Чернышев, который катается в паре с Татьяной Навкой, заработал гораздо больше. Судя по данным госзакупок, за два выступления ему досталось 2,7 млн рублей. Это намного солиднее, чем за аналогичные прокаты в Москве. В 2019 году «Росконцерт» заключил с Чернышевым контракт на 2,8 миллиона рублей, но тогда в афише значились 19 показов. 

Еще с одной участницей шоу - литовской фигуристкой Маргаритой Дробязко дубайский контракт и вовсе был оформлен на рекордные 2 999 500 рублей (почти по полтора миллиона за прокат). Контракт самой Татьяны Навки на государственных сервисах по отчетности найти не удалось.

Фото: Госзакупки
Контракт Алины Загитовой

Любопытно, что документ для Алины оформлен на имя ее мамы - Лейсан Загитовой. Несмотря на то, что олимпийской чемпионке уже исполнилось 18 лет, она еще не зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя. Это немного странно. Ведь несколько дней назад Алина разместила в своем Инстаграм рекламный ролик Федеральной налоговой службы и призвала молодежь регистрироваться в качестве самозанятых. Фигуристка сказала, что этот социальный проект она считает очень важным.

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