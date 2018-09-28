Загитова заработала в Дубае вдвое меньше партнера Навки

На сайте Госзакупок появился договор на выступление Алины Загитовой в ледовом шоу «Спящая красавица». Легенда двух королевств”. Напомним, оно состоялось две недели назад в Дубае в рамках Дня России на выставке «Экспо».

Судя по договору с «Росконцертом», фигуристка увезла с Ближнего Востока 1,2 миллиона рублей - по 641 000 рублей за выступление. В 2019 году после 19 показов «Спящей красавицы» спортсменка получила 8 миллионов рублей (около 420 тысяч за показ). В арабской командировке ценник за выход оказался выше на треть.

При этом, другой участник шоу - Петр Чернышев, который катается в паре с Татьяной Навкой, заработал гораздо больше. Судя по данным госзакупок, за два выступления ему досталось 2,7 млн рублей. Это намного солиднее, чем за аналогичные прокаты в Москве. В 2019 году «Росконцерт» заключил с Чернышевым контракт на 2,8 миллиона рублей, но тогда в афише значились 19 показов.

Еще с одной участницей шоу - литовской фигуристкой Маргаритой Дробязко дубайский контракт и вовсе был оформлен на рекордные 2 999 500 рублей (почти по полтора миллиона за прокат). Контракт самой Татьяны Навки на государственных сервисах по отчетности найти не удалось.