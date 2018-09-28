Загитова заработала в Дубае вдвое меньше партнера Навки
Гонорар олимпийской чемпионки в арабском турне получился самым скромным
На сайте Госзакупок появился договор на выступление Алины Загитовой в ледовом шоу «Спящая красавица». Легенда двух королевств”. Напомним, оно состоялось две недели назад в Дубае в рамках Дня России на выставке «Экспо».
Судя по договору с «Росконцертом», фигуристка увезла с Ближнего Востока 1,2 миллиона рублей - по 641 000 рублей за выступление. В 2019 году после 19 показов «Спящей красавицы» спортсменка получила 8 миллионов рублей (около 420 тысяч за показ). В арабской командировке ценник за выход оказался выше на треть.
При этом, другой участник шоу - Петр Чернышев, который катается в паре с Татьяной Навкой, заработал гораздо больше. Судя по данным госзакупок, за два выступления ему досталось 2,7 млн рублей. Это намного солиднее, чем за аналогичные прокаты в Москве. В 2019 году «Росконцерт» заключил с Чернышевым контракт на 2,8 миллиона рублей, но тогда в афише значились 19 показов.
Еще с одной участницей шоу - литовской фигуристкой Маргаритой Дробязко дубайский контракт и вовсе был оформлен на рекордные 2 999 500 рублей (почти по полтора миллиона за прокат). Контракт самой Татьяны Навки на государственных сервисах по отчетности найти не удалось.
Любопытно, что документ для Алины оформлен на имя ее мамы - Лейсан Загитовой. Несмотря на то, что олимпийской чемпионке уже исполнилось 18 лет, она еще не зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя. Это немного странно. Ведь несколько дней назад Алина разместила в своем Инстаграм рекламный ролик Федеральной налоговой службы и призвала молодежь регистрироваться в качестве самозанятых. Фигуристка сказала, что этот социальный проект она считает очень важным.