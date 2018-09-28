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За шоу Навки в Дубае "Росконцерт" платил фигуристам в 9 раз больше, чем в России

На госзакупках появился контракт одного из главных героев ледового шоу «Спящая красавица» - «принца» Петра Чернышева

Фото: Instagram

Ледовое шоу «Спящая красавица», прошло в Дубае 4 и 5 декабря. Изначально на арабские гастроли собрались российские хоккейные клубы «Ак Барс» и «Авангард». Для этого на 17-тысячную Coca Cola Arena завезли настоящий лед. Матч был приурочен ко Дню России на «Экспо» в Дубае. По словам главного начальника «Авангарда» Александра Крылова, фигуристов привлекли к поездке, чтобы отбить денежные затраты. 

Контракты с некоторыми фигуристами заключала госкомпания «Росконцерт». Судя по данным госзакупок, за два выступления Петр Чернышев (играет роль принца) получил 2,7 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем за аналогичные прокаты в Москве. В 2019 году «Росконцерт» заключил с Чернышевым контракт на 2,8 миллиона рублей, но тогда в афише значилось 19 (!) показов «Спящей красавицы». Причем, иногда шоу проходило дважды в день. Гонорар фигуриста за один выход в 2019 году должен был составить около 148 тысяч рублей. В дубайском турне, за каждый прокат Чернышеву полагалось 1,3 миллиона рублей.

Фото: zakupki.gov.ru
Контракт Петра Чернышева

Контрактов других фигуристов, например, Алины Загитовой или самой Татьяны Навки, на государственном сервисе пока найти не удалось. Однако, контракты за прошлые годы показывают, что их гонорар значительно выше, чем гонорар Петра Чернышова. В 2019 году Навка по договору с «Росконцертом» получила за 19 показов «Спящей красавицы» 6,6 миллионов рублей (347 тысяч за каждый показ), а Загитова - чуть больше 8 миллионов рублей (около 420 тысяч за показ).  

С 25 декабря в Москве стартует новое праздничное ледовое шоу Татьяны Навки - «Лебединое озеро».

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