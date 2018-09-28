За шоу Навки в Дубае "Росконцерт" платил фигуристам в 9 раз больше, чем в России

Ледовое шоу «Спящая красавица», прошло в Дубае 4 и 5 декабря. Изначально на арабские гастроли собрались российские хоккейные клубы «Ак Барс» и «Авангард». Для этого на 17-тысячную Coca Cola Arena завезли настоящий лед. Матч был приурочен ко Дню России на «Экспо» в Дубае. По словам главного начальника «Авангарда» Александра Крылова, фигуристов привлекли к поездке, чтобы отбить денежные затраты.

Контракты с некоторыми фигуристами заключала госкомпания «Росконцерт». Судя по данным госзакупок, за два выступления Петр Чернышев (играет роль принца) получил 2,7 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем за аналогичные прокаты в Москве. В 2019 году «Росконцерт» заключил с Чернышевым контракт на 2,8 миллиона рублей, но тогда в афише значилось 19 (!) показов «Спящей красавицы». Причем, иногда шоу проходило дважды в день. Гонорар фигуриста за один выход в 2019 году должен был составить около 148 тысяч рублей. В дубайском турне, за каждый прокат Чернышеву полагалось 1,3 миллиона рублей.