Кузнецову проложили дорожку на Олимпиаду

В 2019 году головная хоккейная организация ИИХФ дисквалифицировала Евгения Кузнецова на 4 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Хоккеист может играть только в НХЛ, которая не подчиняется ВАДА. Ограничение ещё не снято, но над допуском игрока работает Федерация хоккея России. В команде на игрока зла не держат.

"То что было - в прошлом", аргументирует главный тренер команды Алексей Жамнов.

Задача - добиться сокращения срока наказания. Большую часть срока - 2 года и 3 месяца Кузнецов уже отбыл.

Успешные кейсы уже есть - в 2020 году игрок "Адмирала" за тот же кокаин получил всего 15 месяцев. По мнению Павла Буре, у хоккеиста сохраняется шанс побороться за путевку в Пекин в спортивном арбитражном суде. Но обжаловать срок наказания - дело непростое.

Самый действенный и самый неприятный способ - стать информатором ВАДА.

Согласно статье 10.7.1 антидопингового кодекса, срок может быть сокращен, если игрок поможет выявить, что другой спортсмен или персонал нарушает антидопинговые правила. Но в этой роли дерзкого парня из Челябинска представить трудно.