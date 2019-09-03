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Кузнецову проложили дорожку на Олимпиаду

Российский игрок "Вашингтона" может поехать в Пекин несмотря на дисквалификацию из-за кокаина

Евгений Кузнецов
Фото: Global Look

В 2019 году головная хоккейная организация ИИХФ дисквалифицировала Евгения Кузнецова на 4 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Хоккеист может играть только в НХЛ, которая не подчиняется ВАДА. Ограничение ещё не снято, но над допуском игрока работает Федерация хоккея России. В команде на игрока зла не держат. 

"То что было - в прошлом", аргументирует главный тренер команды Алексей Жамнов.

Задача - добиться сокращения срока наказания. Большую часть срока - 2 года и 3 месяца Кузнецов уже отбыл. 

Успешные кейсы уже есть - в 2020 году игрок "Адмирала" за тот же кокаин получил всего 15 месяцев. По мнению Павла Буре, у хоккеиста сохраняется шанс побороться за путевку в Пекин в спортивном арбитражном суде. Но обжаловать срок наказания - дело непростое. 

Самый действенный и самый неприятный способ - стать информатором ВАДА. 

Согласно статье 10.7.1 антидопингового  кодекса, срок может быть сокращен, если игрок поможет выявить, что другой спортсмен или персонал нарушает антидопинговые правила. Но в этой роли дерзкого парня из Челябинска представить трудно.

Россия и НХЛ "простили" Евгению Кузнецову кокаин
Евгений Кузнецов мог принимать кокаин во время ЧМ в Братиславе
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