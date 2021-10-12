Федор Емельяненко покинул Союз ММА России перед боем в Москве

Всего неделя остается до выступления Федора Емельяненко перед российскими болельщиками. 23 октября на динамовском стадионе “ВТБ Арена” он выйдет против американца Тимоти Джонсона.

Емельяненко 45 лет. В последние дни подготовки он не похож на спортсмена, который готовится устроить яркое шоу.

- Чувствуется возраст. Проседаю по физической силе. Я уже далеко не тот Федор, которым был прежде. От физической силы у меня сейчас наверное, половина, или, может быть, даже треть, - откровенно высказался Федор накануне.

И уж совсем странно, что в начале этой недели (12 октября) Емельяненко неожиданно вышел из состава учредителей Союза ММА России, который возглавлял с 2015 года. А также - Федерацию ММА Санкт-Петербурга, в которой состоял с 2014-го. При этом, вслед за бойцом, Союз ММА покинул его промоутер Вадим Финкельштейн, а так же все остальные учредители. Организация осталась без хозяев.