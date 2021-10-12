Федор Емельяненко покинул Союз ММА России перед боем в Москве
Странное решение “Последнего императора”
Всего неделя остается до выступления Федора Емельяненко перед российскими болельщиками. 23 октября на динамовском стадионе “ВТБ Арена” он выйдет против американца Тимоти Джонсона.
Емельяненко 45 лет. В последние дни подготовки он не похож на спортсмена, который готовится устроить яркое шоу.
- Чувствуется возраст. Проседаю по физической силе. Я уже далеко не тот Федор, которым был прежде. От физической силы у меня сейчас наверное, половина, или, может быть, даже треть, - откровенно высказался Федор накануне.
И уж совсем странно, что в начале этой недели (12 октября) Емельяненко неожиданно вышел из состава учредителей Союза ММА России, который возглавлял с 2015 года. А также - Федерацию ММА Санкт-Петербурга, в которой состоял с 2014-го. При этом, вслед за бойцом, Союз ММА покинул его промоутер Вадим Финкельштейн, а так же все остальные учредители. Организация осталась без хозяев.
Такое впечатление, что после боя в Москве, Федор готовится полностью вычеркнуть спорт из своей жизни. По неофициальной информации, гонорар Емельяненко за бой с Джонсоном может составить 2 миллиона долларов - хватит, чтобы не работать несколько лет.