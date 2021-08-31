Боец Федор Емельяненко станет магистром садоводства
Получать образование спортсмен будет в воронежском аграрном вузе
Приемная комиссия Воронежского аграрного госуниверситета имени Петра I сообщила, что к ним на заочное отделение магистратуры поступает спортсмен Федор Емельяненко.
Он подал документы на обучение в магистерской программе «Садоводство», пишет «РИА Новости».
Экзамены в магистратуру стартуют на следующей неделе, а в конце сентября студенты будут зачислены на факультеты и приступят к обучению.
Теги: #спорт, #Федор Емельяненко
Рубрика: Дом и дачка -> Дом и дачка