Боец Федор Емельяненко станет магистром садоводства

Приемная комиссия Воронежского аграрного госуниверситета имени Петра I сообщила, что к ним на заочное отделение магистратуры поступает спортсмен Федор Емельяненко.

Он подал документы на обучение в магистерской программе «Садоводство», пишет «РИА Новости».

Экзамены в магистратуру стартуют на следующей неделе, а в конце сентября студенты будут зачислены на факультеты и приступят к обучению.