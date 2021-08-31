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Боец Федор Емельяненко станет магистром садоводства

Получать образование спортсмен будет в воронежском аграрном вузе

Фото: Instagram

Приемная комиссия Воронежского аграрного госуниверситета имени Петра I сообщила, что к ним на заочное отделение магистратуры поступает спортсмен Федор Емельяненко. 

Он подал документы на обучение в магистерской программе «Садоводство», пишет «РИА Новости».

Экзамены в магистратуру стартуют на следующей неделе, а в конце сентября студенты будут зачислены на факультеты и приступят к обучению.

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