Лишний вес и брат-уголовник: 8 болевых точек Фёдора Емельяненко

Самому известному из русских бойцов без правил (и самому русскому из известных) сегодня — 44 года. Все это время его характер закаляли не только победы. Ко дню рождения спортсмена Sobesednik.ru напоминает о том, с чем Емельяненко приходилось бороться, помимо соперников.

Лишний вес

Зритель современных боев без правил избалован идеальным внешним видом спортсменов с четким рельефом пресса. Это не про Федора. Его основные победы пришлись на диковатое время боёв без правил, когда исход решали скорее опыт и навыки, полученные в любительском спорте.

Стать первым в мире Емельяненко удалось, занимаясь в олдскульных спортивных залах Старого Оскола, используя для тренировок кувалду и покрышки.

Сгонка веса перед боем? Нет, не слышали. В свое время тренер Джимми Гренингер насчитал у Емельяненко 18 % лишнего жира, но боец никого не слушал и с годами только увеличивался в размерах. Масса иногда оказывалась некстати. В 2011 Емельяненко уже почти победил Дена Хендерсона, но во время добивания упустил инициативу и тяжело рухнул лицом на настил октагона. Это стало его третьим поражением подряд.

Нет таланта шоумена

Скромность, безэмоциональность, вежливость — качества, которые современному дерзкому панчеру только мешают. Емельяненко сумел превратить их в бренд.

Перед боем он не делает ни одного движения, чтобы завести зал, во время дуэли взглядов его невозможно раскачать на эмоции. Как рассказывают его напарники, в раздевалке перед боем Федя общается с друзьями, травит анекдоты и даже может перекинуться в картишки.

– Мое спокойствие появилось со временем. Для меня это часть подготовительного этапа. Когда я нахожусь в тренировочном лагере, то работаю над контролем своих эмоций, – приводит слова Емельяненко портал Blood and Sweat.

Единственным элементом игры на публику долгое время был большой деревянный крест, духовник среди секундантов и «Ой, то не вечер...» из колонок на арене. По российским меркам — слишком лубочно. Но придумано это не для нас.

Популярность в Японии выше, чем дома

Прозвище Последний Император, которое Емельяненко дали в Японии после 10 лет доминирования на ринге, поначалу ему не понравилось.

«Последний император у нас один – царь-батюшка Николай II», – говорил Федор.

Но очень скоро промоутер Вадим Филькенштейн убедил его смириться. К тому времени, когда у нас заговорили о феномене Емельяненко, на востоке он уже рекламировал мобильные телефоны, снимался в роликах «Сникерс» и участвовал в популярных комедийных шоу. Министр образования, культуры и спорта Хирои Хасэ даже наградил его за вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Японией. По-самурайски спокойный характер здесь тоже пришелся к месту.

Брат-уголовник

Младший брат Федора – Александр Емельяненко, начал доставлять проблемы семье задолго до того, как об этом начали запестрели все СМИ. Уголовные наколки на его теле ещё один спортсмен Сергей Харитонов объяснял тем, что Емельяненко-младший успел отмотать свой первый срок ещё по малолетке (в 1990-х годах). Несмотря на это, братья пытались сохранять отношения. Разговорить Федора на откровения о брате журналистам долго не удавалось. Все изменилось после второго срока Александра (по обвинению в изнасиловании). После этого Федор, наконец, отпустил себя.

«На сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», – говорил он в интервью Sport24.ru.

Не смог быть чиновником

Самым бесславным этапом карьеры Федора стал уход в политику. Став членом «Единой России», в 2010 году он избрался в Белгородскую областную Думу, но уже два года спустя признавался, что «политика — это не мое». Правда, это не помешало ему стать советником министра спорта РФ. Виталий Мутко тогда часто шутил, что один только вид Федора Емельяненко помогает ему удачно вести переговоры. Больше о деловых качествах своего помощника министр ничего не рассказывал.

Конфликт с кадыровцами

В 2016 году Емельяненко жестко выступил против традиции устраивать в Грозном детские бои без правил. Поединки с участием 8-летних детей без защитных шлемов, в которых неизменно побеждают сыновья Рамзана Кадырова, к тому времени не раз транслировались по спортивному каналу «Боец».

Заявление Емельяненко вызвало вакханалию в соцсетях. Спортсмену едко ответил Рамзан Кадыров. Другие чеченцы и вовсе перешли все грани допустимого.

«Федор Емельяненко! Твое время прошло, смирись и не пытайся нас контролировать. Ты опустился в наших глазах. Петух», – обзывался Абубакар Вагаев, чеченский боец смешанных единоборств.

«Ты шут гороховый. Мальчик для битья! Тебя что, зависть душит?! Сходи к врачу проверить зрение, увидишь, что это было детское показательное шоу! Петух!», – добавлял перцу Ушуков Беслан, еще один чеченский боец смешанных единоборств.

«Федя говорит о необходимости должного воспитания подрастающего поколения, однако в то же время не дает объяснения тому, почему воспитал брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин», – врезал и Адам Делимханов, депутат Госдумы РФ.

Извинений никто никому не принес, но бои с участием детей все-таки стали меньше афишироваться.

Загадочное нападение на дочь

Некоторое время спустя стало известно, что на старшую дочь Емельяненко – Марию – совершено нападение. 16-летняя девушка оказалась в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с жалобой на ушиб живота. На все вопросы врачей она отвечала, что на остановке в центре города на неё напал неизвестный мужчина и ударил её в живот и по спине. О происшедшем доложили Владимиру Путину, а Рамзан Кадыров потребовал найти и наказать виновных.

Никого так и не нашли. Версию о том, что причиной ЧП с дочерью Емельяненко могла стать интернет-перепалка с выходцами из Чечни, в полиции решили отмести сразу. О чем и заявили в первые же дни скандала.

Потерял тренера из-за коронавируса

«Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире», – Федор оставил эту запись в Instagram совсем недавно, приложив фотографию своего постоянного тренера Владимира Воронова. Наставник подхватил трудолюбивого 10-летнего паря в Старом Осколе и провел через всю карьеру в самбо, дзюдо и ММА.

«С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни», – написал Федор.

По информации источников ТАСС, причиной смерти стали осложнения из-за коронавируса.