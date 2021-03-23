Гус Хиддинк закончил вообще всё

«Я щас закончу вообще всё» – фраза, которая сделала карьеру комментатору Георгию Черданцеву. Он кричал ее охрипшим голосом, когда Россия победила сборную Голландии на Евро-2008. После этого он стал настоящей звездой. Не говоря уже о футболистах и тренере – Гусе Хиддинке.

– Хиддинк к нашей действительности привык не сразу, – вспоминал в разговоре с «Собеседником» пресс-атташе той команды Илья Казаков.

– Где-то его поражала рыжая вода из душа, где-то – уборщица в кафе, которая заставляла обедающих поднимать ноги во время мытья полов. Однажды на сборах в Сочи, когда мы с Александром Бородюком показывали Гусу его номер, он потянул за штору, чтобы прикрыть окно, и они рухнули на пол. Мы решили оставить его одного, сказали: «До завтра». Он ответил: «Если оно наступит». Но в итоге его работа в России многое нам дала. Хиддинк принял команду, которая была в себе не уверена и не могла играть против своих соперников с позиции силы. После Евро-2008 наши игроки какое-то время выходили на поле в ранге фаворитов.

В последние годы Хиддинк работал с национальной командой Голландии и английским «Челси» у Романа Абрамовича, который приглашал его когда-то в сборную России. Работа с нашей командой принесла ему самый высокий результат в карьере – бронзовые медали чемпионата Европы.