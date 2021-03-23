Защитник Марио Фернандес объяснил свой уход из сборной России по футболу

Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить выступления за национальную сборную России из-за желания сосредоточиться на клубной карьере. Об этом он сообщил тренерскому штабу сборной и Российскому футбольному союзу.

«С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать её цвета, я никогда этого не забуду!» – сказал Фернандес.

Футболист добавил, что все игры в форме сборной были важными для него и ему навсегда запомнится матч четвертьфинала Чемпионата мира.

«Та встреча навсегда останется в моей памяти – я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!» – отметил он.

В составе национальной команды Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

Российский футбольный союз также поблагодарил Марио за блестящие выступления в составе сборной.

«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошел в историю нашего футбола. Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!» – сказал президент РФС Александр Дюков.