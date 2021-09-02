Карпин прокомментировал первый матч в качестве тренера сборной России по футболу

Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча сборной России по футболу на отборе к Чемпионату мира 2022 против сборной Хорватии, который стал его первым в качестве главного тренера, и рассказал о следующей игре в квалификации. Об этом сообщает Sport24.

«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, 1 очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», — заявил Карпин.

Он также объяснил выбор вратарём сборной игрока «Локомотива» Маринато Гильерме.

«Я не спрашивал у Кафанова объяснений, почему он выбрал Гильерме. До того, как Витальевич сказал, что будет Гильерме, мы обсуждали плюсы и минусы всех вратарей. Но, насколько понимаю, в большой степени сыграл роль опыт таких матчей», – отметил он.

Ранее 1 сентября сборная России в Москве в Лужниках сыграла вничью с Хорватией в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Ворота обеих сборных остались сухими.

Как отмечается, для Арсена Захаряна из московского «Динамо» этот матч стал первым в составе национальной команды.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Он сменил Станислава Черчесова, который ушел из национальной команды на фоне неудачи на Евро-2020.