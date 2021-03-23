“Меня не надо культивировать”. Кажется, Карпин в шоке от того, как его встретили болельщики сборной России
Команда провела первый матч после смены главного тренера. Игра со сборной Хорватии за выход на ЧМ-2022 закончилась вничью (0:0)
Фанаты отлично встретили Валерия Карпина в новой должности. Хотя, без помощи структур РФС, перфоманс явно не обошелся. Перед стартовым свистком на трибунах появился огромный баннер типографского качества с портретом тренера и фирменной фразой “Погнали”. Это ремейк знаменитого плаката эпохи советского авангарда. Посыл ясен - в сборной начинается новая эпоха.
То же изображение можно было увидеть на шарфах, которые продавались перед матчем в фан-зоне (цена - 900 рублей).
Впрочем, болельщики поддержали это настроение и сами скандировали имя тренера.
- Обалденная атмосфера, спасибо огромное болельщикам. Давненько мы в такой атмосфере не играли. Это ребятам помогло, когда сил было мало. Помогло до конца бороться и добиться хотя бы такого результата, - сказал Карпин после матча.
Говоря о поддержке болельщиков себя лично, Карпин был скромен.
- Пока что естественно не надо культивировать никого. Сама игра сборной должна культивировать любовь. Иначе это все искусственно. Это долго не работает. Мне лично сейчас надо думать об игре сборной, чтобы за нее болело как можно больше людей.
- По сколько, говорите шарфы продают? По 900 рублей? Если бы по соточке мне бы отстегнули, тогда нормально было бы. Пускай культивируют, - пошутил Карпин.