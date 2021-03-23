“Меня не надо культивировать”. Кажется, Карпин в шоке от того, как его встретили болельщики сборной России

Фанаты отлично встретили Валерия Карпина в новой должности. Хотя, без помощи структур РФС, перфоманс явно не обошелся. Перед стартовым свистком на трибунах появился огромный баннер типографского качества с портретом тренера и фирменной фразой “Погнали”. Это ремейк знаменитого плаката эпохи советского авангарда. Посыл ясен - в сборной начинается новая эпоха.

То же изображение можно было увидеть на шарфах, которые продавались перед матчем в фан-зоне (цена - 900 рублей).