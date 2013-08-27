Как на самом деле погиб Харламов. Sobesednik.ru нашел нового свидетеля той самой аварии

За памятник Харламову мастера денег не взяли

- Я хорошо знаю человека, который поставил здесь первый памятник Харламову, - продолжает бывший работник ГАИ. - Это Мишка Чистяков, простой хоккейный болельщик. Я с его братом в одном классе учился. Мрамор он сам покупал, но за работу, насколько я знаю, мастера с него денег брать не стали. Тогда, в 1991 году, это была просто большая шайба на постаменте с надписью: «Здесь погасла звезда русского хоккея». Мы потом этот памятник еще на другую сторону дороги переносили краном. Миша вначале установил его по пути из Питера, а я говорю: «Зачем, Харламов же на встречку выехал и там погиб». Когда памятник переделали, он даже немного обижался: как же так, даже не спросил никто. В какой-то книге написали, что памятник поставили солнечногорские друзья Харламова, но это неправда. Миша такой же друг Валерию, как и я. Лично они знакомы не были. Он вообще-то «Спартак» поддерживает. Но Харламова невозможно не уважать, за кого бы ты ни болел.

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Ещё больше историй о поведении советских спортсменов за рулем можно найти в сборнике рассказов Виктора Астанина "Записки гаишника", который он публикует с 2017 года.