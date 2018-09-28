Вчера, в 21:28

Сколько стоит талант фигуриста? Звезды получают за выход на лед сотни тысяч рублей

Старты у ведущих спортсменов начинаются только в сентябре. Но все это время они не отдыхали. Фигуристы участвовали в различных шоу, которые помогают им хорошо зарабатывать

Фото: Instagram | Собеседник

В апреле на базе Санкт-Петербургского детского ледового театра прошло однодневное представление «Ледниковый период». В нем выступили главные звезды фигурного катания. Из-за того, что арена находится на балансе у государства, в открытых источниках появились документы с прописанными гонорарами для каждого из фигуристов.

Самый большой куш сорвал Илья Авербух. В 700 тысяч рублей обошлись его услуги в качестве хореографа-постановщика, еще 300 тысяч он получил как артист-исполнитель.

Фото: Instagram
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На втором месте оказался Алексей Ягудин и его гонорар в 500 тысяч рублей.

Фото: Instagram

Следующей по размеру вознаграждения идет – внезапно – Ольга Бузова. Ее таланты бюджетная организация оценила в 325 тысяч рублей.

Фото: Instagram

Куда до нее Евгении Медведевой! Услуги олимпийской призерки Пхёнчхана, звезды фигурного катания, бюджетная организация оценила куда меньше – в 225 тысяч рублей.

Фото: Instagram

Чемпион мира Алексей Тихонов удостоился при этом только 140 тысяч рублей – так же, как и его бывшая партнерша Мария Петрова.

Фото: Instagram

Один из самых скромных гонораров достался Роману Костомарову130 тысяч рублей.

Фото: Instagram

А вот бывшая напарница Романа Татьяна Навка зарабатывает на ледовых шоу несравнимо больше. В первую очередь как постановщик. За программу «Руслан и Людмила» другая бюджетная организация – «Росконцерт» – платила ей более 6 миллионов рублей.

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