Сколько стоит талант фигуриста? Звезды получают за выход на лед сотни тысяч рублей
Старты у ведущих спортсменов начинаются только в сентябре. Но все это время они не отдыхали. Фигуристы участвовали в различных шоу, которые помогают им хорошо зарабатывать
В апреле на базе Санкт-Петербургского детского ледового театра прошло однодневное представление «Ледниковый период». В нем выступили главные звезды фигурного катания. Из-за того, что арена находится на балансе у государства, в открытых источниках появились документы с прописанными гонорарами для каждого из фигуристов.
Самый большой куш сорвал Илья Авербух. В 700 тысяч рублей обошлись его услуги в качестве хореографа-постановщика, еще 300 тысяч он получил как артист-исполнитель.
На втором месте оказался Алексей Ягудин и его гонорар в 500 тысяч рублей.
Следующей по размеру вознаграждения идет – внезапно – Ольга Бузова. Ее таланты бюджетная организация оценила в 325 тысяч рублей.
Куда до нее Евгении Медведевой! Услуги олимпийской призерки Пхёнчхана, звезды фигурного катания, бюджетная организация оценила куда меньше – в 225 тысяч рублей.
Чемпион мира Алексей Тихонов удостоился при этом только 140 тысяч рублей – так же, как и его бывшая партнерша Мария Петрова.
Один из самых скромных гонораров достался Роману Костомарову – 130 тысяч рублей.
А вот бывшая напарница Романа Татьяна Навка зарабатывает на ледовых шоу несравнимо больше. В первую очередь как постановщик. За программу «Руслан и Людмила» другая бюджетная организация – «Росконцерт» – платила ей более 6 миллионов рублей.
Теги: #Навка, #Авербух, #Алексей Ягудин, #фигурное катание, #спорт, #деньги, #Бузова
Рубрика: Спорт