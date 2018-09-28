Сколько стоит талант фигуриста? Звезды получают за выход на лед сотни тысяч рублей

В апреле на базе Санкт-Петербургского детского ледового театра прошло однодневное представление «Ледниковый период». В нем выступили главные звезды фигурного катания. Из-за того, что арена находится на балансе у государства, в открытых источниках появились документы с прописанными гонорарами для каждого из фигуристов.

Самый большой куш сорвал Илья Авербух. В 700 тысяч рублей обошлись его услуги в качестве хореографа-постановщика, еще 300 тысяч он получил как артист-исполнитель.