Болельщики "Барселоны" скандировали имя Месси в первом сыгранном матче без него

В матче 1 тура испанского чемпионата по футболу болельщики каталонского клуба «Барселона» провели акцию в честь недавно покинувшего клуб нападающего Лионеля Месси. Об этом пишет РИА Новости.

В первом матче нового сезона испанской Премьеры «Барселона» принимает «Реал Сосьедад».

Как отмечается, на 10-й минуте встречи болельщики стали скандировать «Месси! Месси!» в честь аргентинца, который провел всю свою профессиональную карьеру в этом клубе и на прощальной конференции не смог сдержать свои эмоции и расплакался.

Матч еще продолжается, «Барса» выигрывает со счетом 0-3, голы забили Жерар Пике и Мартин Брейтуэйт, который оформил дубль.

Ранее «Барселона» не смогла продлить контракт с футболистом и он ушел во французский клуб «ПСЖ», фанаты которого очень тепло встретили аргентинца.