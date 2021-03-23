Вчера, в 22:38

Болельщики "Барселоны" скандировали имя Месси в первом сыгранном матче без него

На 10-й минуте встречи болельщики стали скандировать «Месси! Месси!» в честь аргентинца

Фото: Global Look Press

В матче 1 тура испанского чемпионата по футболу болельщики каталонского клуба «Барселона» провели акцию в честь недавно покинувшего клуб нападающего Лионеля Месси. Об этом пишет РИА Новости

В первом матче нового сезона испанской Премьеры «Барселона» принимает «Реал Сосьедад». 

Как отмечается, на 10-й минуте встречи болельщики стали скандировать «Месси! Месси!» в честь аргентинца, который провел всю свою профессиональную карьеру в этом клубе и на прощальной конференции не смог сдержать свои эмоции и расплакался. 

Матч еще продолжается, «Барса» выигрывает со счетом 0-3, голы забили Жерар Пике и Мартин Брейтуэйт, который оформил дубль. 

Ранее «Барселона» не смогла продлить контракт с футболистом и он ушел во французский клуб «ПСЖ», фанаты которого очень тепло встретили аргентинца. 

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