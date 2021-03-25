Платок с прощальной пресс-конференции Мессии продают за миллион долларов

Находчивый испанец достал платок, которым экс-футболист «Барселоны» Леонель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, теперь он продает его за один миллион долларов. Соответствующее объявление появилось на сайте Mercado Libre.

Как говорится в описании, это платок с официального прощания футболиста с испанской «Барсой», за которую он выступал в течение всей своей профессиональной карьеры.