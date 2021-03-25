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Платок с прощальной пресс-конференции Мессии продают за миллион долларов

В объявлении говорится, что на нем присутствуют генетические материалы, которые можно использовать для его клонирования

Находчивый испанец достал платок, которым экс-футболист «Барселоны» Леонель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, теперь он продает его за один миллион долларов. Соответствующее объявление появилось на сайте Mercado Libre

Как говорится в описании, это платок с официального прощания футболиста с испанской «Барсой», за которую он выступал в течение всей своей профессиональной карьеры. 

Отмечается, что на платке размером 20x20 см присутствуют генетические материалы от Лионеля, которые могут быть пригодными для будущего клонирования футболиста. Он скомкан, но находится в хорошем состоянии.

Действительно ли этот клочок бумаги тот самый с пресс-конференции неизвестно, но верить в это никто не запрещает.

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