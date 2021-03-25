Платок с прощальной пресс-конференции Мессии продают за миллион долларов
В объявлении говорится, что на нем присутствуют генетические материалы, которые можно использовать для его клонирования
Находчивый испанец достал платок, которым экс-футболист «Барселоны» Леонель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, теперь он продает его за один миллион долларов. Соответствующее объявление появилось на сайте Mercado Libre.
Как говорится в описании, это платок с официального прощания футболиста с испанской «Барсой», за которую он выступал в течение всей своей профессиональной карьеры.
Отмечается, что на платке размером 20x20 см присутствуют генетические материалы от Лионеля, которые могут быть пригодными для будущего клонирования футболиста. Он скомкан, но находится в хорошем состоянии.
Действительно ли этот клочок бумаги тот самый с пресс-конференции – неизвестно, но верить в это никто не запрещает.
Теги: #спорт, #ЧМ по футболу – 2018, #мессии, #Барселона
Рубрика: Спорт