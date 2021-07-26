"Хотел бы остаться – снизил бы ценник": в сети обсуждают слезы Месси на прощании с "Барселоной"

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский футболист Лионель Месси не смог сдержать слез на пресс-конференции по поводу ухода из «Барселоны».

«Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом», - сказал Месси.

Ранее «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с 34-летним аргентинцем из-за финансовых правил испанской лиги. Месси стал свободным агентом. Позже президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил, что игрок продолжит карьеру во французском «Пари Сен-Жермен», при этом сам Месси на пресс-конференции заявил, что никаких бумаг по поводу его перехода в какой-либо клуб не подписано, и отметил, что после новостей об уходе из «Барсы» получил много предложений. Например, известно, что в Катаре ему давали один миллиард долларов на три года.

Лионель Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз - Кубок короля, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Месси - рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672).

При этом в российских соцсетях слезы Месси не поддержали.

«Чего плакать-то, я так понимаю, что вся проблема в деньгах - у «Барселоны» тупо не хватает денег на его зарплату. Хотел бы остаться - остался бы», - считает читатель.

«Что, так искренне хочешь остаться в Барсе? Ну, так понизь ценник - помоги любимому клубу», - рассуждает россиянин.

«Это он от счастья плачет - ему в Катаре предложили контракт на 1 млрд долларов за 3 сезона. Любой бы от такого заплакал...» - иронизирует фанат «Реала».

«Теперь все смотрим французский чемпионат, хотя, если честно, он такой скучный», - пишет в свою очередь фанат Месси.

«Месси, жадность - рождает бедность. На Майкла Тайсона смотри», - ставит на место аргентинца любитель спорта.

«Месси на уже заработанные деньги мог бы купить «Барселону» полностью, и хоть до пенсии играть за нее!» - передает основной посыл футболисту болельщик.