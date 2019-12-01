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"Барселона" сделала Месси последнее предложение по продлению контракта

Подробностей пока нет, но как считают эксперты, если будет достигнута договоренность, это станет историческим событием

Фото: Global Look Press

Аргентинский футболист Лионель Месси, с которым «Барселона» не смогла продлить контракт, объявив о его уходе, получил новое предложение остаться в команде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации газеты, генеральный директор «Барсы» Ферран Ревертер провёл переговоры с футболистом и сделал ему последнее предложение, чтобы попытаться уговорить аргентинца остаться в клубе и продолжить выступление на «Камп Ноу».  

Подробностей переговоров пока нет, но как считают эксперты, если Месси все-таки согласится остаться, это станет историческим событием.

Ранее «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил испанской лиги, после чего Месси стал свободным агентом. Позже президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил, что игрок продолжит карьеру во французском «Пари Сен-Жермен», при этом сам Месси на пресс-конференции заявил, что никаких бумаг по поводу его перехода в какой-либо клуб не подписано, и отметил, что после новостей об уходе из «Барсы» получил много предложений. Например, известно, что в Катаре ему давали один миллиард долларов на три года.

«Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом», – сказал Месси на пресс-конференции по поводу ухода из клуба. 

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