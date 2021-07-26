Тимановская продаст выигранную в Минске медаль Европейских игр в пользу оппозиции

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую после критики спортивных функционеров сняли с Олимпиады и попытались насильно отвезти в Минск, решила продать свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года в Минске на аукционе. Предложение появилось на онлайн-площадке eBay.

У пользователей Сети есть ещё 10 дней, чтобы сделать ставку, пока она составляет 10 100 долларов, или около 750 тысяч рублей. В описании товара говорится, что вся вырученная сумма будет направлена оппозиционному Белорусскому фонду спортивной солидарности, который на эти деньги окажет помощь спортсменам, пострадавшим от действий режима Александра Лукашенко.

Напомним, что решение о снятии Тимановской появилось после того, как она публично пожаловалась на решение спортивных функционеров Минска поставить её на Олимпиаде на третью дистанцию, к которой она не готовилась. Тогда бегунью попытались вопреки ее воле отправить обратно в Беларусь, но это помешали сделать правоохранительные органы Японии и Международный олимпийский комитет.

После этого власти Польши дали спортсменке гуманитарную визу и, приняв все меры предосторожности, успешно переправили в Варшаву, где она находится под охраной. Г-жа Тимановская отмечает, что до сих пор не чувствует себя в безопасности, особенно после смерти в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, помогавшего политическим беженцам из Беларуси перебраться в Украину. Следователи допускают, что это могло быть убийство, однако сам Лукашенко отрицает свою причастность к повешению противника режима.