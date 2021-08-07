Главное к 9 августа: годовщина белорусских протестов, экологический антирейтинг, еда из-под бульдозера

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил Росимуществу раздавать конфискованные продукты нуждающимся, а не уничтожать их. В ведомстве получение письма подтвердили «Известиям», но заявили, что пока не выработали позицию. В частности, запрещенные к продаже продукты предлагается распространять среди одиноких пенсионеров, многодетных семей и маломобильных граждан. Способ распределения не уточняется.

Новости об уничтожении властями продуктов питания, которые российские власти запретили ввозить из ЕС, появляются регулярно. Только сегодня агентство «Москва» написало, что столичный Россельхознадзор уничтожил 50 килограммов изъятых на Москворецком рынке сыров и мяса из Германии, Нидерландов, Италии, Польши, Норвегии, Франции, Великобритании и Испании.

Из школьной программы по литературе в Беларуси исключили Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светлану Алексиевич, об этом сообщает «Медиазона.Беларусь». Соответствующие изменения осуществили в Минпросвещения Республики. При этом «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» Солженицына остались в разделе «для дополнительного чтения».

Бронзового призера Олимпиады по прыжкам в высоту Ярославу Могучих вызвали в Минобороны Украины из-за дружеского фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, взявшей золото, сообщает замглавы Минобороны Анна Маляр. Могучих — младший лейтенант армии Украины и подобное фото может стать «информационно-психологическое оружие» в руках российской пропаганды, считает Маляр, призвавшая прыгунью не забывать о войне между Россией и Украиной.

Из «ВкусВилла» после нашумевшей рекламы с ЛГБТ-семьей, за которую компания решила извиниться, уходит возглавлявший отдел контента Роман Поляков и несколько человек из его команды, пишет русская служба «Би-би-си». Психолог Юма сказала, что они уходят, «потому что им просто было противно». Сам Поляков и «ВкусВилл» новость не комментируют.

Глава пиар-отдела правительства Якутии Василий Амбросьев заявил, что распоряжение губернатора Айсен Николаев срубить лес вокруг населенных пунктов, чтобы он не сгорел, было неверно растолковано пресс-службой, передает РБК. В действительности речь шла лишь о сухостое и поваленных деревьях.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что намерена добиваться кратного увеличения размера штрафов за экологические нарушения, а также отстранения глав компаний, доведших ситуацию до аварии. Уже осенью ведомство пойдет со своими инициативами в Госдуму и правительство, рассказала чиновница в интервью ТАСС.

Она также пообещала, что ведомство начнет каждые полгода публиковать антирейтинг самых недобросовестных с точки зрения экологии компаний: первый, «самый простой» выйдет уже в сентябре, а к Новому году его доработают. В итоге в оценку включат до 50 различных параметров. Родионова считает, это будет мотивировать компании работать над своими показателями и реально устранять найденные в ходе проверок нарушения, которые сейчас игнорируют:

«Я устала, что мои сотрудники вынуждены объясняться с прокуратурой, со Следственным комитетом, почему поднадзорные предприятия не выполняют требования», — пояснила она.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская не считает, что находится в безопасности в Польше из-за угрозы со стороны режима Александра Лукашенко: «Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу», — рассказала она. Опасения у спортсменки возникают в том числе после возможного убийства помогавшего беженцам из Беларуси Виталия Шишова, который вышел на пробежку и был найден повешенным в Киеве.

Французская газета Le Monde вышла с заголовком «Белорусский режим — позор Европы». Журналисты критикуют выборы президента в прошлом году, пишут, что «диктатор» Лукашенко победил лишь благодаря поддержке Кремля, а страны Евросоюза должны противостоять режиму санкциями и поддержкой демократической оппозиции, возглавляемой Светланой Тихановской.

Статья приурочена к круглой дате — сегодня исполняется год с начала протестов, начавшихся после прошлогодних выборов президента страны. В связи с этими событиями ЕС также опубликовал официальный релиз, в котором вновь напомнил, что не признает выборы президента Беларуси, на которых якобы выиграл Александр Лукашенко. Он, по мнению Евросоюза, «игнорирует верховенство права и международные обязательства Беларуси и обязательства в области прав человека», а «народ Беларуси» уже год борется с ним.

В это время в Берлине прошла акция белорусов «Всякая диктатура заканчивается». В центр немецкой столицы вышли десятки людей с бело-красно-белой символикой. Подобные митинги прошли и в других странах. Глава МИД Германии Хайко Масс также выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что прошедшие выборы «не были ни свободными, ни честными», а Беларусь «находится в заложниках» у Лукашенко.

«Государственная власть, которая направлена на то, чтобы бросить в тюрьму десятки тысяч собственных граждан за участие в мирных протестах, пытать их и заставлять покинуть страну, теряет всякую политическую и моральную легитимность»,

— передает его слова Deutsche Welle.