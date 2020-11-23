За год компании в России нанесли природе ущерб на четверть триллиона

Согласно данным Росприроднадзора, экологический ущерб от деятельности российских компаний только за 2020 год составил 234 миллиарда рублей. Это в десять раз превышает прошлогодний показатель и в 40 раз — показатель 2018 года, пояснил РИА Новости глава управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.

Среди корпораций, нанесших природе России наибольший вред, называются «Норникель» и «Газпром».

Наибольший урон наносится водоемам: в 2020 году на них пришлось 227 миллиардов ущерба против семи для почв. Отмечается, что растет и средний размер нанесенного ущерба, если в 2018 году он был порядка 7 миллионов, в 2019 — 23 миллионов, то в 2020 году он составил 371 миллион.

При этом добровольно возмещать этот урон, нанесенный ими окружающей среде, компании соглашаются лишь в 0,01% случаев, рассказывает Чернышев. В остальных ситуациях приходится добиваться выплат через суд.