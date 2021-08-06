Прыгун в воду Том Дейли прокомментировал гомофобные речи Скабеевой про его семью

Скандал о гомофобной риторике вокруг олимпийских спортсменов на федеральных каналах России дошел непосредственно до самих участников соревнования. The Telegraph попросил обладателя четырех олимпийских медалей, британского прыгуна в воду Тома Дейли прокомментировать заявления, прозвучавшие в эфире политического шоу Ольги Скабеевой на телеканале «Россия 1».

Напомним, Скабеева в эфире прокомментировала кадры из соцсетей спортсмена, где он в том числе проводит время со своим ребенком и мужем. Телеведущая иронизировала, что «у Великобритании свои ценности». «Если бы мужики не воспитывали ребенка, то вообще их дело. Хотя бы соревнуются среди мужиков», – вещала сотрудница ВГТРК в подводке к истории о трансперсоне, штангистке Лорель Хаббард.

Тома Дейли сравнивали с прыгуном в воду Александром Бондарем, который в этом году уступил британцу. Бондарь – уроженец Луганска и, по мнению участников программы, более мужественный. Одиозный депутат Госдумы Алексей Журавлев, которого уже неоднократно упрекали за бесконечную борьбу с геями вместо основной работы, заявил, что наши спортсмены оказались на третьем месте из-за необходимости постоянно плеваться от вида геев.

Депутат уверял, что в Европе много его сторонников, которые «против вот этой мрази всякой стоят». Прозвучали в адрес ЛГБТ-спортсменов и другие не менее грубые эпитеты.

После эфира Международный Олимпийский комитет потребовал от федеральных СМИ объяснить дискриминационные высказывания. Скабеева позже даже попыталась объясниться.

Том Дейли в разговоре с британским ежедневным изданием заявил, что не слышал об отношении к нему в России, но объяснил, почему видимость негетросексуальных спортсменов важна в спорте и, в частности, на Олимпиаде:

«Я ни о чем подобном не знал. Когда мы на Олимпийских играх, мы в пузыре и практически ничего не видим. История показывает, что все, что сегодня все общественное определяется через опыт белого гетеросексуального мужчины. Если бы мы могли объединиться и использовать разные точки зрения, мир стал бы лучше.

И в мире есть много людей, которые находятся в ситуации менее удачной, чем моя. Я надеюсь, что видимость ЛГБТ-спортсменов позволит людям почувствовать себя менее одинокими и понять, что их ценят и они могут чего-то добиться.

Когда я рос, я всегда знал, что я другой. И постоянно слышал, как плохо люди говорят о таких, как я. Ты ничего не можешь ответить на это и это поглощает тебя. И так ты чувствуешь, что никогда не станешь никем».

Том Дейли отметил, что сегодня в Олимпиаде-2020 участвуют десять стран, в которых принадлежность к ЛГБТ карается смертной казнью, что также оправдывает информационную повестку о видимости таких спортсменов на международных соревнованиях.