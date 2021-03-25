Спортсменка Тимановская, которую хотели насильно вывезти в Минск, прибыла в Австрию
Самолет, следовавший из Токио в Вену, миновал воздушное пространство Балтии
Олимпийская спортсменка Кристина Тимановская прибыла в город Вену, столицу Австрии, передает «Интерфакс».
Ранее ее пытались насильно доставить в Минск из Токио. Властям не понравились критические высказывания Тимановской в адрес спортивных политиков в родной стране.
Сегодня самолет приземлился в Вене. Из Токио судно проследовало в Австрию, минуя воздушное пространство Балтии.
До этого сообщалось, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, где ей предоставляли гуманитарную визу.
МОК готовится провести расследования вокруг истории с Тимановской. А тем временем стало известно, что легкоатлетка Яна Максимова и ее супруг, призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко тоже приняли решение не возвращаться в Беларусь, чтобы не рисковать свободой и жизнью.
Также RTVi сообщает, что из Минска в Киев бежал тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев. Он является активистом Независимой ассоциации спортсменов.
В Украине же президент Владимир Зеленский поручил МВД и СБУ усилить охрану полиэмигрантов из Беларуси после убийства минского активиста.
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