Спортсменка Тимановская, которую хотели насильно вывезти в Минск, прибыла в Австрию

Олимпийская спортсменка Кристина Тимановская прибыла в город Вену, столицу Австрии, передает «Интерфакс».

Ранее ее пытались насильно доставить в Минск из Токио. Властям не понравились критические высказывания Тимановской в адрес спортивных политиков в родной стране.

Сегодня самолет приземлился в Вене. Из Токио судно проследовало в Австрию, минуя воздушное пространство Балтии.

До этого сообщалось, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, где ей предоставляли гуманитарную визу.

МОК готовится провести расследования вокруг истории с Тимановской. А тем временем стало известно, что легкоатлетка Яна Максимова и ее супруг, призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко тоже приняли решение не возвращаться в Беларусь, чтобы не рисковать свободой и жизнью.

Также RTVi сообщает, что из Минска в Киев бежал тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев. Он является активистом Независимой ассоциации спортсменов.

В Украине же президент Владимир Зеленский поручил МВД и СБУ усилить охрану полиэмигрантов из Беларуси после убийства минского активиста.