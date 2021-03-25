Рылов вступился за американца, заявившего о допинге: "Это было недопонимание"

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший уже три золотые медали на Олимпийских играх, объяснил, что его соперник Брайан Мерфи из США вовсе не хотел упрекнуть его в употреблении допинга, а слова спортсмена просто были неправильно восприняты.

Напомним, что в одном из своих комментариев после поражения американец заявил о «нечистом» заплыве, однако на пресс-конференции уточнил, что говорил о Международной федерации плавания в общем, а Рылова в употреблении допинга вовсе не подозревает.

«Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками», — написал позднее в своем Instagram российский спортсмен.