"Непорядочный человек и просто лузер": Губерниев поставил на место американца на Олимпиаде

Телеведущий Дмитрий Губерниев ответил американскому пловцу Райану Мерфи, который проиграл нашему спортсмену Евгению Рылову и заявил, что российских спортсменов на Олимпиаде быть не должно из-за допингового скандала.

«Мерфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову, сказав о том, что русских вообще не должно быть в Токио из-за допингового кейса. Рылов по щщам надавал этим американцам! Просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. Пусть проигравшие плачут. В данной ситуации Мерфи – непорядочный человек и просто лузер», – заявил телеведущий в своем Telegram-канале.