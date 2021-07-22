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"Непорядочный человек и просто лузер": Губерниев поставил на место американца на Олимпиаде

Губерниев ответил американскому спортсмену, который обвинил российского пловца Евгения Рылова в допинге

Фото: Instagram guberniev_dmitry

Телеведущий Дмитрий Губерниев ответил американскому пловцу Райану Мерфи, который проиграл нашему спортсмену Евгению Рылову и заявил, что российских спортсменов на Олимпиаде быть не должно из-за допингового скандала. 

«Мерфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову, сказав о том, что русских вообще не должно быть в Токио из-за допингового кейса. Рылов по щщам надавал этим американцам! Просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. Пусть проигравшие плачут. В данной ситуации Мерфи – непорядочный человек и просто лузер», – заявил телеведущий в своем Telegram-канале.

Сегодня российский пловец Евгений Рылов, у которого уже были две олимпийские медали, добавил к ним еще одно золото на своей коронной дистанции – 200 метров на спине. После заплыва американский пловец Райан Мерфи заявил, что борьба была нечестной. Сначала он сделал заявление в микст-зоне.

«Для меня это огромная психологическая нагрузка, что я участвовал в заплыве, который, вероятно, не является чистым», – сказал Мерфи. Затем он попытался оправдаться и сказал, что был сильно расстроен и не уверен в честности этого заплыва. «Я поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, не чист», – добавил он. 

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