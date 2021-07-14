Россиянки завоевали золото в командном турнире по фехтованию, несмотря на травму

Российские рапиристки победили французскую сборную по фехтованию и заработали еще одно золото для сборной на Олимпиаде в Токио.

Рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина победили француженок со счетом 45:34.

Во время выступления Марта Мартьянова подвернула ногу, но не смотря на боль вернулась на площадку и победила.

Ранее сегодня россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле на Олимпийских играх в Токио, тем самым прервав череду неудач российской сборной в этом виде спорта длинной в 17 лет.

В теннисе нашим не повезло и первая ракетка России Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Басуты (6-й сеяный) в четвертьфинале Олимпийских игр 2020 в Токио. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5) и очередной сломанной об корт ракеткой российского спортсмена.