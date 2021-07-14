Российские спортсменки впервые за 17 лет выиграли медали в гребле на Олимпиаде

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле на Олимпийских играх в Токио, тем самым прервав череду неудач российской сборной длинной в 17 лет. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Голос сорван, очень рады, что путь, который прошли наши спортсмены, в частности Василиса и Елена, реализовался в медаль. Думаю, это хорошее окончание проекта, начатого 8 месяцев назад. Тем более мы прервали череду неудач, длившуюся 17 лет! Теперь у нас снова есть олимпийская медаль», – сообщил он.

Наши спортсменки заняли второе место в соревнованиях двоек распашных без рулевого. В финале они показали результат 6 минут 51,45 секунды, обогнав канадок (+1,91 секунды), но уступив 1,26 секунды одержавшим победу новозеландкам.

Как рассказали спортсменки, они посвящают медаль «всей нашей родине». «Мы безгранично рады, это не описать никакими словами! Я думаю, вы так же рады, как и мы сейчас. Все спортсмены стремятся попасть на пьедестал, мы в их числе. Мы старались особо не думать об этом, не загоняться. Как будет — так будет. Мы выложились полностью, и вот результат. Мы посвящаем медаль всей нашей родине», – сказала Степанова.

По словам Орябинской, они обе выложились полностью и им немного не хватило до золота. «На Олимпийских играх все очень сильные, и все экипажи со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли максимально, просто в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил и надо выложиться полностью. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились сегодня максимально», – отметила она.

Сейчас у российской сборной на Олимпиаде 25 медалей. Она находится на четвертом месте в общем зачете, уступая Китаю, США и Японии.