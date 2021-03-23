"Болеем снова за сборную": российские болельщики устроили Черчесову "весёлые" проводы в отставку

Судя по всему, в РФС услышали мольбы многомиллионной армии российских футбольных болельщиков, требовавших немедленной отставки главного тренера национальной сборной страны Станислава Черчесова, откровенно провалившей выступление на завершающемся через несколько дней Чемпионате Европы.

Причём, если изначально риторика Станислава Саламовича на итоговой пресс-конференции после вылета сборной с континентального первенства поводов для оптимизма не давала, то уже сегодня россияне не сдерживают эмоции, радостно провожая специалиста, проработавшего с главной футбольной командой страны без малого пять лет, в отставку.

Российский футбольный союз и Станислав Черчесов приняли решение о расторжении контракта, говорится в сообщении пресс-службы РФС. Отмечается, что отныне футбольные функционеры заняты поиском нового наставника для команды. Более того, ранее даже появлялись слухи о том, что в список вероятных кандидатов на эту должность входят такие именитые специалисты, как Штефан Кунц, Андре Виллаш-Боаш и даже Йоахим Лёв.