"Болеем снова за сборную": российские болельщики устроили Черчесову "весёлые" проводы в отставку
Прощаясь со Станиславом Саламовичем, многие из них не скрывают радостные эмоции
Судя по всему, в РФС услышали мольбы многомиллионной армии российских футбольных болельщиков, требовавших немедленной отставки главного тренера национальной сборной страны Станислава Черчесова, откровенно провалившей выступление на завершающемся через несколько дней Чемпионате Европы.
Причём, если изначально риторика Станислава Саламовича на итоговой пресс-конференции после вылета сборной с континентального первенства поводов для оптимизма не давала, то уже сегодня россияне не сдерживают эмоции, радостно провожая специалиста, проработавшего с главной футбольной командой страны без малого пять лет, в отставку.
Российский футбольный союз и Станислав Черчесов приняли решение о расторжении контракта, говорится в сообщении пресс-службы РФС. Отмечается, что отныне футбольные функционеры заняты поиском нового наставника для команды. Более того, ранее даже появлялись слухи о том, что в список вероятных кандидатов на эту должность входят такие именитые специалисты, как Штефан Кунц, Андре Виллаш-Боаш и даже Йоахим Лёв.
В то, что сборную России в ближайшем будущем примет специалист уровня Лёва или Виллаша-Боаша, многие россияне откровенно не верят, зато, провожая Станислава Саламовича в отставку, многие из них, не скрывая радостных эмоций, пишут в комментариях под соответствующей новостью, что чувствуют себя счастливыми как никогда и даже предлагают признать этот день национальным праздником. По тону болельщиков, к слову, легко понять, каким было их отношение к теперь уже бывшему наставнику сборников.
«Ура! Всем выходной завтра».
«Особо не радуйтесь. Кроме Черчесова в нашем футболе много других проблем. Они никуда не уйдут».
«Всем шампанского, господа».
«Отметьте этот день как национальный праздник!»
«Неужели? Свершилось! Эра чванливого павлина закончена. А Дзюбу он с собой заберёт, надеюсь?»
«Сборной нужен современный тренер. То, что исповедовал Черчесов, футболом с трудом можно назвать».
«Надо было самому уходить и не позориться на пресс-конференции (которая, как кажется, стала ключевой)».
«Аж не верю в такое счастье! Поздравляю любителей футбола! Соболезную Дзюбе, школьникам и домохозяйкам!»
«Торжество разума. Болеем снова за сборную», – пишут болельщики.
Теги: #Черчесов, #сборная россии, #Евро-2020
Рубрика: Спорт