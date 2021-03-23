Черчесов уволен из сборной России
Российский футбольный союз разорвал контракт с тренером, который действовал до 2022 года
-- Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сообщил президент РФС Александр Дюков через официальный сайт организации.
Станислав Черчесов работал со сборной с 2016 года. Главным успехом тренера стал выход команды в 1/4 финала ЧМ-2018 в России