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Черчесов уволен из сборной России

Российский футбольный союз разорвал контракт с тренером, который действовал до 2022 года

Фото: Russian Look
-- Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сообщил президент РФС Александр Дюков через официальный сайт организации.

Станислав Черчесов работал со сборной с 2016 года. Главным успехом тренера стал выход команды в 1/4 финала ЧМ-2018 в России

Экс-тренер сборной: Черчесов уйдет, посредственные игроки останутся
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